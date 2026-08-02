Картельный сговор в Киеве: Антимонопольный оштрафовал компании более чем на 313 млн грн

Антимонопольный комитет оштрафовал коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" и ряд частных компаний более чем на 313,3 млн грн за распределение рынка жилищно-коммунальных услуг в Киеве и согласование результатов конкурса КГГА.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

По заключению АМКУ, участники ограничивали доступ других предприятий к рынку и не конкурировали между собой при отборе исполнителя услуг.

Первое решение касается длительного картельного сговора между "Киевкоммунсервисом" и предприятиями-перевозчиками. Комитет установил, что компании распределили между собой рынок, в результате чего другим предприятиям был ограничен доступ к нему.

За это нарушение АМКУ наложил более 175,8 млн грн штрафов на:

"Киевкоммунсервис";

"Альтфатер Киев";

фирму "Властелин-Роз";

"Киевспецтранс";

"Крамор Рисайклинг";

"Селтик";

"Спецкоммунтехника".

Компании также обязали прекратить нарушение.

Второе решение касается конкурса по определению исполнителя услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведенного КГГА в 2021 году.

АМКУ установил, что участники координировали подготовку к конкурсу, распределили между собой роли и заранее согласовали его результаты. По заключению комитета, компании фактически не соревновались за право выполнять договор, а создали условия для победы одного из участников и обеспечения интересов других.

За искажение результатов конкурса штрафы на общую сумму свыше 137,5 млн. грн получили:

"Киевкоммунсервис";

"профпереработка";

"Альтфатер Киев";

фирма "Властелин-Роз";

"Селтик";

"Спецкоммунтехника";

"Крамор Эко".

Оба решения Временная административная коллегия АМКУ приняла 31 июля 2026 года.

Также АМКУ выявил признаки нарушения конкурентного законодательства в действиях ряда операторов топливного рынка и эмитентов топливных карт.