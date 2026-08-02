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Картельный сговор в Киеве: Антимонопольный оштрафовал компании более чем на 313 млн грн
Антимонопольный комитет оштрафовал коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" и ряд частных компаний более чем на 313,3 млн грн за распределение рынка жилищно-коммунальных услуг в Киеве и согласование результатов конкурса КГГА.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.
По заключению АМКУ, участники ограничивали доступ других предприятий к рынку и не конкурировали между собой при отборе исполнителя услуг.
Первое решение касается длительного картельного сговора между "Киевкоммунсервисом" и предприятиями-перевозчиками. Комитет установил, что компании распределили между собой рынок, в результате чего другим предприятиям был ограничен доступ к нему.
За это нарушение АМКУ наложил более 175,8 млн грн штрафов на:
- "Киевкоммунсервис";
- "Альтфатер Киев";
- фирму "Властелин-Роз";
- "Киевспецтранс";
- "Крамор Рисайклинг";
- "Селтик";
- "Спецкоммунтехника".
Компании также обязали прекратить нарушение.
Второе решение касается конкурса по определению исполнителя услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведенного КГГА в 2021 году.
АМКУ установил, что участники координировали подготовку к конкурсу, распределили между собой роли и заранее согласовали его результаты. По заключению комитета, компании фактически не соревновались за право выполнять договор, а создали условия для победы одного из участников и обеспечения интересов других.
За искажение результатов конкурса штрафы на общую сумму свыше 137,5 млн. грн получили:
- "Киевкоммунсервис";
- "профпереработка";
- "Альтфатер Киев";
- фирма "Властелин-Роз";
- "Селтик";
- "Спецкоммунтехника";
- "Крамор Эко".
Оба решения Временная административная коллегия АМКУ приняла 31 июля 2026 года.
Также АМКУ выявил признаки нарушения конкурентного законодательства в действиях ряда операторов топливного рынка и эмитентов топливных карт.