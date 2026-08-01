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Российский удар повредил гипермаркет "Велмарт" в Киеве

Российский удар повредил гипермаркет "Велмарт" в Киеве
Российский удар повредил гипермаркет "Велмарт" в Киеве

В ночь на 1 августа в результате российской атаки поврежден гипермаркет "Велмарт" в Киеве. По данным компании, погибших и пострадавших нет, однако магазин нуждается в обновлении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Велмарта".

На месте работают соответствующие службы. Компания также приступила к ликвидации последствий атаки и ремонту поврежденного объекта.

В "Велмарте" не уточнили масштабы разрушений, адрес гипермаркета и возможные сроки возобновления его работы.

Всего по состоянию на 12:00 в Киеве в результате атаки РФ погибли десять человек. 30 горожан получили ранения, в том числе четверо детей. Пожар и разрушение зафиксированы в семи районах столицы. Больше всего повреждений в Дарницком и Соломенском районе.

Также во время ночной ракетной атаки войска РФ дважды попали по территории "Киевмедспецтранса". Раненых и погибших среди работников нет, сообщили в КГГА. В результате удара, в частности, частично разрушены 4 здания предприятия. 5 карет скорой сгорели дотла.

Автор:
Татьяна Гойденко