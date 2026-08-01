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Дрон атаковал передвижное отделение "Укрпочты" на Черниговщине

Дрон атаковал передвижное отделение "Укрпочты" на Черниговщине
Дрон атаковал передвижное отделение "Укрпочты" на Черниговщине

Российский дрон атаковал экипаж передвижного отделения "Укрпочты", работавшего вблизи села Пушкари на Черниговщине. Начальник отделения получила легкие ранения, водитель тяжелые, однако после операции угрозы его жизни нет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, атака произошла утром во время работы передвижного отделения.

Местные жители собственным транспортом доставили раненых работников в больницу.

Начальник отделения Олеся получила легкие ранения. Водителя Романа прооперировали, пока он восстанавливается.

Смелянский также сообщил, что после ночных атак сотрудники компании восстанавливают поврежденные отделения. Других деталей по поводу последствий этих ударов он не привел.

Напомним, в июне "Укрпочта" временно приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровской области из-за ситуации безопасности. Решение было принято после атаки FPV-дронов, в результате которой были уничтожены два автомобиля компании.

Автор:
Татьяна Гойденко