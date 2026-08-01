Украина просит разрешения в США применять Starlink для наведения дронов по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом просил его поспособствовать получению разрешения на использование Starlink для наведения украинских дронов по пусковым установкам баллистических ракет на территории России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на The Atlantic.

О просьбе Зеленского издания рассказали двое чиновников, осведомленных о ходе закрытых переговоров в Белом доме. Еще один собеседник подтвердил, что украинский президент поднимал этот вопрос. Официально содержание этой части разговора Украина и США не обнародовали.

По предложенной схеме Трамп должен обратиться к основателю SpaceX Илону Маску о расширении возможностей использования спутниковой сети на территории России. SpaceX ограничивает работу Starlink в РФ.

Зеленский объяснял, что у Украины уже есть дальнобойные беспилотники, способные поражать российские ракетные установки. Доступ к Starlink на территории РФ мог бы расширить возможности управления такими аппаратами и помочь атаковать средства запуска баллистических ракет к их применению против Украины.

Предложение обсуждалось на фоне дефицита ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Украина просит партнеров ускорить поставки средств противоракетной обороны для защиты энергетической инфраструктуры и городов от российских баллистических ударов.

По словам источников The Atlantic, Трамп во время встречи не взял на себя обязательств по переговорам с Маском. Поэтому возможность расширения применения Starlink для украинских сделок на территории России остается неопределенной.

Отметим, что российские войска пытаются противодействовать атакам украинских беспилотников промежуточного радиуса действия ("mid-strike"). Для этого они маскируют военные грузы и устанавливают мощные радиоэлектронные системы борьбы для глушения спутникового интернета Starlink от компании SpaceX.