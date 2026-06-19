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План ЕС по поводу спутников может подорвать связь в Украине — предупреждение SpaceX
Компания SpaceX подвергла критике инициативу Европейского Союза по ограничению доступа к спутниковому спектру частот. В компании подчеркнули, что этот шаг создает серьезные риски ухудшения качества связи в Украине, где терминалы Starlink играют критически важную роль в коммуникации с начала полномасштабного российского вторжения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.
В своем обращении к европейским чиновникам SpaceX отмечает, что предложение Брюсселя создает высокую вероятность того, что европейцы останутся без прямой спутниковой связи для смартфонов, или новые европейские операторы создадут глобальные проблемы с интерференцией волн. Это будет непосредственно угрожать работе служб экстренной помощи, в частности в Украине.
Защита европейского суверенитета и ограничения для Starlink
Суть спора заключается в майском предложении Еврокомиссии зарезервировать часть дециметрового диапазона частот, позволяющего смартфонам подключаться напрямую к спутникам исключительно за европейскими компаниями. Это автоматически заблокирует или существенно ограничит использование этих частот американскими и китайскими компаниями. В настоящее время этот диапазон используют две компании из США – Viasat и EchoStar.
Источники издания, вовлеченные в переговоры, подтверждают, что некоторые еврочиновники намеренно разработали этот план, чтобы ограничить доминирование платформы Starlink Илона Маска. Однако глава ИИ-направления и цифровых технологий ЕС Хенна Вирккунен защищает предложение. Она отмечает, что Брюссель стремится нарастить свои суверенные мощности в этом секторе, оставляя другие части спектра открытыми для международных партнеров.
Вашингтон угрожает ответными действиями
Европейская инициатива уже вызвала жесткую реакцию в США. Федеральная комиссия по связи направила Брюсселю официальное предупреждение:
- Позиция США: глава комиссии Брендан Карр заявил о серьезной обеспокоенности разговорами вокруг спутникового суверенитета Европы.
- Ультиматум: американский регулятор предупредил, что в случае предоставления приоритета европейским операторам в обход Starlink США будут вынуждены прибегнуть к зеркальным контрмерам.
В настоящее время предложение Европейской комиссии находится в стадии обсуждения и требует согласования со странами-членами ЕС и Европейским парламентом. В SpaceX надеются изменить финальное решение, опираясь на поддержку нескольких европейских правительств, также выразивших беспокойство из-за потенциальных проблем со связью.
Напомним, Starlink повышает стоимость тарифов впервые за несколько лет. Из-за роста операционных расходов компания SpaceX увеличивает стоимость спутникового интернета на 5-10 долларов в месяц. Обновленные тарифы уже начали действовать для новых клиентов, а для существующих абонентов новые цены вступили в силу с 18 июня 2026 года.