План ЄС щодо супутників може підірвати зв'язок в Україні — попередження SpaceX

Компанія SpaceX розкритикувала ініціативу Європейського Союзу щодо обмеження доступу до супутникового спектра частот. У компанії наголосили, що цей крок створює серйозні ризики погіршення якості зв'язку в Україні, де термінали Starlink відіграють критично важливу роль для комунікації з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

У своєму зверненні до європейських посадовців SpaceX зазначає, що пропозиція Брюсселя створює високу ймовірність того, що європейці залишаться без прямого супутникового зв'язку для смартфонів, або ж нові європейські оператори створять глобальні проблеми з інтерференцією хвиль. Це безпосередньо загрожуватиме роботі служб екстреної допомоги, зокрема в Україні.

Захист європейського суверенітету та обмеження для Starlink

Суть суперечки полягає в травневій пропозиції Єврокомісії зарезервувати частину дециметрового діапазону частот, який дозволяє смартфонам підключатися напряму до супутників, виключно за європейськими компаніями. Це автоматично заблокує або суттєво обмежить використання цих частот американськими та китайськими компаніями. Наразі цей діапазон використовують дві компанії із США — Viasat та EchoStar.

Джерела видання, залучені до переговорів, підтверджують, що деякі єврочиновники навмисно розробили цей план, щоб обмежити домінування платформи Starlink Ілона Маска. Проте очільниця ШІ-напряму та цифрових технологій ЄС Хенна Вірккунен захищає пропозицію. Вона зазначає, що Брюссель прагне наростити власні суверенні потужності в цьому секторі, залишаючи інші частини спектра відкритими для міжнародних партнерів.

Вашингтон погрожує діями у відповідь

Європейська ініціатива вже викликала жорстку реакцію у США. Федеральна комісія зі зв'язку надіслала Брюсселю офіційне попередження:

Позиція США: голова комісії Брендан Карр заявив про серйозне занепокоєння розмовами навколо супутникового суверенітету Європи.

Ультиматум: американський регулятор попередив, що у разі надання пріоритету європейським операторам в обхід Starlink, США будуть змушені вдатись до дзеркальних контрзаходів.

Наразі пропозиція Європейської комісії перебуває на стадії обговорення та потребує узгодження з країнами-членами ЄС і Європейським парламентом. У SpaceX сподіваються змінити фінальне рішення, спираючись на підтримку кількох європейських урядів, які також висловили занепокоєння через потенційні проблеми зі зв'язком.

Нагадаємо, Starlink підвищує вартість тарифів вперше за кілька років. Через зростання операційних витрат компанія SpaceX збільшує вартість супутникового інтернету на 5-10 доларів на місяць. Оновлені тарифи вже почали діяти для нових клієнтів, а для наявних абонентів нові ціни набули чинності з 18 червня 2026 року.