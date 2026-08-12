Через знищення складів Wildberries потребує 1,3 трильйона рублів для порятунку

Систематична кампанія проти складських комплексів Wildberries, унаслідок якої вигоріло щонайменше 14 логістичних хабів, повністю зруйнувала бізнес-модель найбільшого маркетплейсу Росії. Компанія, яка щороку забезпечувала близько 3% національного ВВП РФ, опинилася на межі втрати платоспроможності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

Масштаб збитків та крах бізнес-моделі

Унаслідок атак Wildberries втратив щонайменше 20% складських потужностей, а прямі збитки оцінюються від 100 млрд до 200 млрд рублів. Загальна потреба компанії у фінансуванні сягнула 1,3 трлн рублів — саме стільки коштів маркетплейсу необхідно залучити, щоб уникнути дефолту.

Масовий вихід продавців, які втратили товарів на сотні мільярдів рублів, призвів до скорочення обороту платформи щонайменше на чверть. Це підірвало фінансову модель компанії, побудовану Тетяною Кім: маркетплейс отримував гроші від покупців одразу, а продавцям виплачував їх із затримкою у кілька тижнів, пускаючи цей капітал на поточні витрати та знижки. З падінням обороту ця схема перестала покривати накопичені витрати, що загрожує роками збитків та затримкою виплат продавцям до трьох місяців.

Державні заходи та брак бюджетних ресурсів

Для порятунку ситуації уряд РФ готує пакет підтримки продавців у вигляді податкових канікул і субсидованих кредитів. Крім того, маркетплейсу можуть передати склади "Пошти Росії". Це створює додатковий ризик для самої "Пошти Росії", чистий збиток якої за 2025 рік зріс до 23,7 млрд рублів, а чистий борг перевищив 107 млрд рублів.

Пільгове кредитування компанії з боку держави є малоймовірним без включення друкарського верстата, адже дефіцит федерального бюджету РФ за першу половину року сягнув 5,7 трлн рублів і, за оцінками Центробанку РФ, до кінця року може перевищити 8 трлн рублів.

Нагадаємо, через удари дронів по складах Wildberries Центробанк РФ просить не штрафувати продавців. Центробанк Росії рекомендував банкам, мікрофінансовим організаціям та іншим кредиторам реструктуризувати позики підприємців без нарахування штрафів і пені.