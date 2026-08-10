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У РФ очікують хвилю банкрутств: у Кремлі не мають грошей на порятунок продавців Wildberries

Wildberries
У Кремлі не мають грошей на порятунок продавців Wildberries / Вікіпедія

У російської влади немає достатньо коштів для підтримки продавців маркетплейса Wildberries, які постраждали внаслідок масштабних атак безпілотників на логістичні комплекси компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Джерело, близьке до Кремля, заявило виданню, що ситуація з маркетплейсом, який контролює близько половини ринку електронної комерції РФ, є "серйозним ударом по економіці". У РФ прогнозують хвилю банкрутств серед селлерів, оскільки на їхню підтримку потрібні сотні мільярдів рублів, яких у бюджеті немає.

Масштаб руйнувань та ризики для підприємців

Щонайменше 20 логістичних хабів та складів Wildberries зазнали ударів БпЛА, частина із них згоріла вщент. За розрахунками Reuters, компанія втратила 1,18 млн кв. метрів складських площ (близько 20% від загальної кількості). Десятки тисяч підприємців лишилися товарів і можливості їх реалізувати.

Ситуацію ускладнює те, що більшість продавців є індивідуальними підприємцями (ІП), які за російським законодавством відповідають за боргами власним майном.

Мільярдні збитки на тлі дефіциту бюджету

За даними The Bell, прямі збитки Wildberries від втрати складів оцінюють у 100–200 млрд рублів, а загалом для виходу з кризи компанії може знадобитися понад 1 трлн рублів.

Водночас російська влада розглядає лише заходи непрямої підтримки — кредитні канікули, пільгові позики та податкові послаблення. Джерел для прямих виплат немає: федеральний бюджет РФ за перше півріччя має дефіцит 5,7 трлн рублів, а до кінця року "діра" в казні може зрости до 7–8,2 трлн рублів.

Нагадаємо, українська кампанія системних ударів по логістиці обвалила бізнес-модель найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Руйнування щонайменше восьми великих логістичних хабів поставило компанію, яка забезпечувала продажі на рівні 3% ВВП РФ, на межу банкрутства.

Автор:
Максим Кольц

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