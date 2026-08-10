Кіпр почне постачати природний газ до Європи в першій половині 2028 року

Природний газ із підводного родовища біля узбережжя Кіпру почне надходити на європейський ринок вже у березні 2028 року. Це стане першим випадком постачання газу до ЄС із родовищ Східного Середземномор'я.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані AP.

Міністр енергетики Кіпру Михаліс Даміанос зазначив, що компанії TotalEnergies та Eni ухвалили остаточне рішення щодо розробки родовища Cronos.

Маршрут через Єгипет та інші проєкти у регіоні

Роботи з будівництва 105-кілометрового трубопроводу до єгипетського родовища Zohr розпочнуться наприкінці 2026 року та триватимуть до 18 місяців. Звідти газ спрямовуватимуть на завод у Дамієтті для зрідження (СПГ) та подальшого транспортування танкерами до Європи.

Проєкт оцінюють у $2 млрд. Загальний обсяг запасу родовища Cronos перевищує 85 млрд кубометрів (3 трлн кубічних футів). Усі обсяги призначені для європейського ринку, проте угода передбачає можливість використання близько 20% газу для покриття внутрішніх потреб Єгипту.

Крім Cronos, у виключній економічній зоні Кіпру виявлено ще п'ять родовищ. Зокрема, консорціум ExxonMobil та QatarEnergy розробляє родовища Glaucus і Pegasus (загалом близько 195 млрд кубометрів), початок видобутку на яких очікується до 2033 року. Також влітку 2027 року очікують остаточне рішення компанії Chevron щодо родовища Aphrodite (близько 158 млрд кубометрів).

Нагадаємо, через високі ціни та збої в літньому закачуванні сховища газу в ЄС заповнені на найнижчому рівні майже за 20 років. Проте Євросоюз розраховує перекрити нестачу запасів завдяки зимовому імпорту зрідженого газу.