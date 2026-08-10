Ціна нафти на 10 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту зросли в понеділок, 10 серпня, оскільки зберігалася невизначеність щодо повторного відкриття Ормузької протоки. Це відбувається на тлі заяв Ірану про те, що Сполучені Штати повинні виконати кілька умов, навіть попри перехід Тегерана та Оману до завершальних етапів узгодження нових судноплавних шляхів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 10 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $84,39 + 1% WTI $78,77 + 0,75% Urals $79,19 + 3.87%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 84 центи, або 1%, до 84,39 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 60 центів, або 0,75%, до 78,77 долара за барель.

Минулого тижня обидва показники впали більш ніж на 7% на тлі сподівань, що Іран та Оман близькі до досягнення угоди, яка призведе до повторного відкриття Ормузької протоки, якою до війни транспортувалася п'ята частина світового обсягу нафти.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зростання цін на нафту на початку тижня спричинене сумнівами щодо швидкого розблокування Ормузької протоки. Попри те, що Іран та Оман майже домовилися про нові судноплавні шляхи, Тегеран наполягає на виконанні Вашингтоном низки попередніх умов.

Тим часом пов'язані з Іраном хусити створили додаткову загрозу постачанню, завдавши у неділю удару по нафтопереробному заводу Джазан компанії Saudi Aramco. Цей напад стався через два дні після того, як королівство підписало оборонний пакт із сунітськими мусульманськими союзниками — Туреччиною та Пакистаном — у відповідь на зростання регіональної нестабільності, спричиненої війною США та Ізраїлю проти шиїтського Ірану.

Засновниця дослідницької фірми SS WealthStreet з Нью-Делі Сугандха Сачдева зазначила, що ціни на сиру нафту залишаються затиснутими між протилежними силами, оскільки ринки оцінюють можливість прориву через Ормузьку протоку всупереч умовам Ірану щодо відновлення стратегічного водного шляху.

Нагадаємо, завдяки ситуації на Близькому Сході гуртові ціни на пальне в Україні знижуються, хоча жнива та складні логістичні умови стримують ринок. Delo.ua проаналізувало вартість бензину, дизелю та автогазу на цьому тижні.