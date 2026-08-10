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Курс валют на 10 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара на 10 серпня / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні не змінився, водночас євро подешевшало на шість копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.08.2026 (понеділок).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,76 грн (+0 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,61 грн (-6 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12, 001 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 44,72/ 44,85
Євро 51,60/ 51,80
Злотий 11,85/ 11,98

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,35 / 44,95 50,95/ 51,95 11,65/ 12,20
Ощадбанк 44,50/ 45,05 51,35/ 52,05
ПУМБ 44,50 / 45,10 51,40 / 52,10   11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,50/ 45,00 51,40/ 52,00 11,50/ 12,20
Райффайзен 44,55 / 44,95 51,40 / 51,93 11,50 / 12,35

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько

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