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Болгарський бізнес в Україні отримав майже 25 млрд грн доходу: лідери ринку та сфери діяльності

бізнес, контракт, угода, корпоративне управління
Болгарський бізнес в Україні отримав майже 25 млрд грн доходу / Magnific

В Україні наразі зареєстровано 256 компаній із болгарськими бенефіціарами, які подали фінансову звітність за 2025 рік. Майже кожна шоста з них (46 бізнесів) має річний дохід понад 100 млн грн. Загалом сукупний дохід цих компаній склав 24,72 млрд грн, що на 6% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Опендатабот.

Найбільший дохід серед підприємств із болгарськими власниками отримав дистриб’ютор будівельної техніки "Констракшн Машинері" — 4,43 млрд грн.

До п'ятірки лідерів за виторгом також увійшли:

  • "Грін Кул" (імпорт та дистрибуція харчової продукції) — 2,09 млрд грн;
  • "Елементум Енерджи Трейд" (енерготрейдер) — 1,85 млрд грн;
  • "Костопільський завод скловиробів" — 1,80 млрд грн;
  • "Дністровська вітроелектростанція" — 1,56 млрд грн.

Найстрімкіше зростання доходу продемонструвала компанія "Аркус Україна", яка займається виробництвом військових транспортних засобів: за рік її виторг зріс майже у 40 разів — із 11,6 млн грн до 462,6 млн грн. Водночас найбільше скорочення зафіксувала компанія "Пирятинський делікатес", чий дохід впав на 88% — із 3,98 млрд грн до 464,4 млн грн.

Де працюють та чим займаються болгарські компанії

Майже половина компаній із власниками з Болгарії сконцентрована в Києві — 123 бізнеси. На Одещині працюють 39 підприємств, на Миколаївщині — 20, у Київській області — 15, а на Харківщині — 11. Натомість у Кіровоградській, Луганській, Сумській та Херсонській областях не зареєстровано жодної такої компанії.

Фото 2 — Болгарський бізнес в Україні отримав майже 25 млрд грн доходу: лідери ринку та сфери діяльності
Географія компаній з власниками з Болгарії / Опендатабот

Найпопулярніші сфери діяльності болгарського бізнесу в Україні:

  • Оптова торгівля — 53 компанії (20,7%);
  • Постачання електроенергії та газу — 42 компанії (16,4%);
  • Операції з нерухомістю — 29 компаній (11,3%);
  • Турагентства — 11 компаній (4,3%);
  • Роздрібна торгівля — 10 компаній (3,9%).
Фото 3 — Болгарський бізнес в Україні отримав майже 25 млрд грн доходу: лідери ринку та сфери діяльності
Сфери діяльності компаній з болгарськими власниками / Опендатабот

Нагадаємо, раніше аналітики підрахували, що угорські компанії заробили в Україні понад 29 млрд грн за рік. Лідером серед них став "ОТП Банк" із результатом у майже 12 млрд грн доходу.

Автор:
Максим Кольц

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