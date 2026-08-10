Експорт фурами зростає, але порти порожніють: що відбувається з українським зерном

Упродовж перших шести днів серпня через автомобільні пункти пропуску з України було експортовано 59,6 тис. тонн агропродукції. Це на 11,3% більше порівняно з аналогічним періодом липня (53,6 тис. тонн).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітиків Spike Brokers.

За даними експертів, структура автоекспорту залишається концентрованою на продукції переробки та вантажах із вищою доданою вартістю на тонну.

"На відміну від слабшого загального темпу аграрного експорту, автомобільний канал почав серпень активніше, ніж липень. Проте його абсолютна місткість залишається недостатньою для компенсації скорочення великотоннажних зернових потоків через морські порти", — зазначають в Spike Brokers.

Загальні показники

Загалом за 1–6 серпня Україна відвантажила 312,9 тис. тонн агропродукції — це на 60,1% менше, ніж за перші шість днів липня..

Експорт пшениці скоротився до 93,2 тис. тонн (проти 294,9 тис. тонн у липні), а кукурудзи — до 33,5 тис. тонн (проти 293,7 тис. тонн).

Водночас дані "Укрзалізниці" за перші п'ять днів серпня показують різке скорочення залізничного зернового потоку до морських портів, тоді як сухопутні залізничні переходи та автомобільний експорт працюють відносно активніше

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.