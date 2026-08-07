Через російські удари Україні може не вистачити сховищ для зерна

Україна вже в листопаді може зіткнутися з критичним дефіцитом потужностей для зберігання зерна через систематичні російські удари по портовій інфраструктурі та зупинку трьох глибоководних портів, через які проходило понад 90% українського агроекспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За словами заступника міністра економіки та довкілля Дениса Башлика, лише від початку року Росія завдала понад 180 ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси.

Через зупинку портів Україна потребує додаткових рішень для тимчасового зберігання врожаю та підтримки експорту агропродукції.

Під час зустрічі з представниками Посольства Норвегії українська сторона порушила питання постачання агровиробникам зернових рукавів для тимчасового зберігання врожаю.

Також сторони домовилися розширити співпрацю у гуманітарному розмінуванні сільськогосподарських земель, розвитку логістичної інфраструктури, постачанні агротехніки, глибокій переробці агропродукції, кліматично орієнтованому землеробстві та залученні інвестицій.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.