Логістика "з'їдає" прибуток: через втрату морських маршрутів експорт зерна подорожчав у 1,5-2,5 раза

Після втрати частини морських маршрутів витрати на експорт українського зерна зросли у півтора-два з половиною раза. До повномасштабної війни логістика до чорноморських портів коштувала близько $30-40 за тонну. Наразі альтернативна логістика через західний кордон та румунські порти обходиться у $70-85 за тонну. Це суттєво скорочує доходи аграріїв і посилює ризики для майбутнього виробництва.

Такі оцінки для Delo.ua надав генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль.

Альтернативні маршрути збільшили витрати на експорт до $70-85 за тонну

Атаки на українську портову інфраструктуру загострилися в липні, в результаті чого захід суден для перевезення аграрної продукції тимчасово призупинився.

Єдиної цифри для "вартості експорту однієї тонни" не існує. Вона залежить від області походження зерна, виду транспорту, черг на кордоні, перевалки, ширини колії та кінцевого порту, зазначив Коваль.

До повномасштабної війни доставка зерна із центральних областей до чорноморського порту зазвичай коштувала близько $30-40 за тонну без далекого морського фрахту. Пряма морська логістика дозволяла формувати великі партії й мала найнижчу собівартість на тонну, розповів експерт.

Наразі доставка до західного кордону коштує орієнтовно €25-30 за тонну, а подальше транспортування територією ЄС - ще €35-45 за тонну. Сукупно виходить приблизно €60-75, або близько $70-85 на тонні, ще до врахування окремих видів перевалки та морського фрахту. У напрямку румунської Констанци галузеві асоціації називають $60-70 за тонну, сказав Коваль.

"Таким чином, для багатьох виробників доступ до зовнішнього ринку подорожчав на $30-50 за тонну, або приблизно у півтора-два з половиною рази порівняно з довоєнним маршрутом", - розповів гендиректор УАК.

На Дунаї лише баржове перевезення з Ізмаїла чи Рені до Констанци подорожчало приблизно з $11-12 до $28-30 за тонну. За окремими подальшими морськими напрямками фрахт зріс ще на $7-14 за тонну. Ситуацію погіршують низький рівень води, пошкодження інфраструктури і швидке зростання попиту на обмежену кількість барж.

Додатковим чинником стане підвищення залізничних тарифів: воно може збільшити собівартість транспортування ще на $4-7 за тонну. Аграрні асоціації оцінюють загальне подорожчання західної логістики через блокування портів у $40-60 на тонні.

Дорога логістика ставить під загрозу рентабельність і майбутній урожай

За ціни пшениці у Констанці близько $210 за тонну після вирахування $60-70 логістичних витрат виробнику залишається приблизно $140-150. Для значної частини господарств це нижче повної собівартості, зазначив експерт.

Тому проблема альтернативних маршрутів полягає не лише у тому, що ними фізично неможливо вивезти весь урожай. Навіть вивезений таким шляхом товар часто не забезпечує виробнику достатнього фінансового результату.

"Головний ризик полягає у тому, що логістичне обмеження одного сезону впливає вже на наступний урожай. Якщо виробник не отримає грошей восени, він зменшить закупівлю добрив, насіння та засобів захисту, скоротить посіви або перейде до менш затратних технологій", - пояснив Коваль.

Тому відновлення стабільного морського експорту є питанням не лише валютної виручки, а й збереження виробничого потенціалу аграрного сектору у 2027 році, підсумував експерт.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що Кабмін готує програму пільгових кредитів під заставу зерна для аграріїв, які постраждали в результаті обмеження експорту через порти Великої Одеси. Це допоможе фермерам провести осінню посівну та уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами.

Нагадаємо, що у маркетинговому році 2025/26, який завершився 30 червня, Україна експортувала 41,1 млн тонн зернових та олійних культур.

Експорт безпосередньо зернових та олійних у сезоні 2025/26 приніс Україні 10 млрд доларів проти 11,2 млрд доларів роком раніше.

Основу зернового експорту традиційно сформувала кукурудза. Її поставки за кордон сягнули 21 млн тонн на суму майже 4,6 млрд доларів. Експорт пшениці склав майже 14 млн тонн (3 млрд доларів), а ячменю — 1,52 млн тонн (325 млн долара).