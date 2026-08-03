Конкурент Anthropic: Alibaba випустила свою найбільшу модель ШІ

Технологічний гігант Alibaba презентував найпотужнішу у своїй історії модель штучного інтелекту Qwen3.8-Max на 2,4 трильйона параметрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Продуктивність нової моделі

За оцінками розробників, її продуктивність перебуває на рівні з американською моделлю Fable 5 від Anthropic PBC, експортний контроль щодо якої запровадили США.

Також у низці тестів Qwen3.8-Max отримала вищі рейтинги, ніж розробка Kimi K3 від компанії Moonshot.

"Багато інвесторів продовжують недооцінювати китайські моделі штучного інтелекту через обмеження США на чіпи або загальний скептицизм. Насправді розрив, ймовірно, набагато менший і швидко зменшується. Qwen 3.8 від Alibaba – ще один доказ, після Kimi K3", – сказав керуючий директор Union Bancaire Privée Вей-Серн Лінг.

Реакція ринку та умови доступу

Після презентації акції Alibaba в Гонконзі зросли на 7,3%, що стало найбільшим добовим показником компанії за місяць.

Наступного тижня розробники викладуть у публічний доступ вагові коефіцієнти Qwen3.8-Max, що дозволить користувачам налаштовувати модель під власні завдання. Тариф на використання технології становить $2 за мільйон вхідних токенів та $6 за мільйон вихідних токенів.

Дебют моделі відбувся на тлі виходу інших продуктів від китайських розробників: компанія DeepSeek розширила доступ до моделі V4 Flash; ByteDance та MiniMax запустили нові відеогенератори; компанії Moonshot та Z.ai продовжують оновлення власних нейромереж.

Нагадаємо, у липнні Alibaba заборонила своїм співробітникам використовувати ШІ-помічник для написання коду Claude Code від американської лабораторії Anthropic. Рішення ухвалили після того, як в інструменті виявили функції, здатні ідентифікувати користувачів із Китаю в обхід захисних проксі-серверів.