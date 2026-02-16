Запланована подія 2

Alibaba представила Qwen 3.5 — нову модель штучного інтелекту для самостійного виконання завдань

Alibaba
Alibaba створила власний чип штучного інтелекту / Depositphotos

Китайський технологічний гігант Alibaba представив нову модель штучного інтелекту Qwen 3.5, розроблену для самостійного виконання складних завдань. Компанія заявляє, що модель демонструє суттєві покращення продуктивності та економічності, перевершуючи деякі американські конкурентні рішення за кількома тестами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Qwen 3.5 здатний незалежно виконувати дії у мобільних та настільних додатках, використовуючи так звані візуальні агентні можливості. Alibaba повідомила, що нова модель у вісім разів ефективніша за свого безпосереднього попередника та на 60% дешевша у використанні, що дозволяє підприємствам та розробникам досягати більшого з тими ж обчислювальними ресурсами.

Реліз Qwen 3.5 відбувся на тлі конкуренції на китайському ринку, де домінують чат-боти Doubao від ByteDance та DeepSeek, яка минулого року стала першою китайською AI-компанією, що вийшла на світовий ринок. Напередодні ByteDance випустила оновлення Doubao 2.0, позиціонуючи його також як рішення для ери агентного ШІ.

Розгортання Qwen 3.5 може допомогти Alibaba зміцнити свої позиції в умовах жорсткої конкуренції. Раніше компанія стимулювала користувачів взаємодіяти з Qwen через кампанії з купонами, що призвело до семикратного зростання активних користувачів. Попередня модель Qwen 2.5-Max уже конкурувала з DeepSeek і демонструвала переваги над деякими американськими моделями.

Alibaba оприлюднила бенчмарки, які показують, що Qwen 3.5 перевершує не лише попередню версію, а й моделі американських конкурентів GPT-5.2, Claude Opus 4.5 та Gemini 3 Pro. Очікується, що DeepSeek найближчими днями представить свою модель нового покоління, що підживлює очікування інвесторів та галузевих аналітиків на тлі глобального розпродажу технологічних акцій.

Раніше Alibaba оголосив про випуск своїх нових "розумних" окулярів Quark AI. Таким чином, компанія розпочала конкуренцію з американською Meta, яка наразі займає лідерські позиції у цій сфері.

Автор:
Тетяна Гойденко