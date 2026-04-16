Інвестиції у понад €480 млн: Україна та Нідерланди підписали угоду про оборонну співпрацю

Володимир Зеленський, Роб Єттен
Володимир Зеленський і Роб Єттен / Офіс президента

Україна та Нідерланди 16 квітня підписали угоду про оборонну співпрацю. Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен повідомив про інвестицію в розмірі 482 млн євро в український оборонно-промисловий комплекс. 

Як пише Delo.ua, про це заявив Єттен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським

Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєктів із виробництва безпілотників та спільний розвиток оборонної промисловості. Окремо Нідерланди передають до складу українського флоту військовий корабель, який наразі базується у порту Фліссінґен.

"Ми підписали щойно угоду про партнерство... Ми інвестуємо EUR482 млн в оборону. Українських проєкт виробництва дронів зможе запрацювати дуже швидко", — заявив прем’єр-міністр Нідерландів.

Сторони також обговорили формат спеціальної угоди Drone Deal, що охоплює не лише виготовлення дронів, а й розвиток засобів радіоелектронної боротьби та систем захисту неба від ракет.

Володимир Зеленський зазначив: "Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство... Ми дали завдання командам опрацювати всі деталі, і ми підписали документи про початок цієї роботи – і по Drone Deal, і по першому спільному виробництву саме з Нідерландами".

 Наразі профільні відомства обох країн розпочали підготовку технічної документації для запуску спільних оборонних підприємств.

Раніше повідомлялося, що Україна та Нідерланди посилюють оборонну співпрацю. Міністри оборони обговорили Лінію дронів, спільне виробництво БпЛА, зміцнення ППО та розвиток авіації, зокрема ефективне застосування F-16, а також постачання критично важливого озброєння.

Тетяна Ковальчук