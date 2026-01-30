Лінія дронів, ППО та авіація: Україна поглиблює оборонну співпрацю з Нідерландами

Україна та Нідерланди посилюють оборонну співпрацю. Міністри оборони обговорили Лінію дронів, спільне виробництво БпЛА, зміцнення ППО та розвиток авіації, зокрема ефективне застосування F-16, а також постачання критично важливого озброєння.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Спавпраця України та Нідерландів

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом обговорювався проєкт "Лінія дронів", ініційований президентом Володимиром Зеленським.

До цієї ініціативи залучені провідні підрозділи БпЛА, які вже показали високу ефективність на полі бою - щомісяця вони знищують приблизно кожну четверту ціль на фронті. Реалізувати проєкт вдалося завдяки активній підтримці Нідерландів, які у 2025 році виділили близько 800 мільйонів євро на його розвиток.

У фокусі співпраці:

Посилення ППО. Обговорили підтримку України критично важливим озброєнням, зокрема ракетами та боєприпасами для F-16, які вже допомагають захищати повітряний простір.

Обговорили підтримку України критично важливим озброєнням, зокрема ракетами та боєприпасами для F-16, які вже допомагають захищати повітряний простір. Розвиток дронів і виробництва. Пріоритетом є налагодження спільного виробництва дронів та швидке забезпечення Збройних Сил сучасними технологіями, з мінімізацією бюрократії.

Пріоритетом є налагодження спільного виробництва дронів та швидке забезпечення Збройних Сил сучасними технологіями, з мінімізацією бюрократії. Посилення авіації. Заплановано обмін досвідом щодо підвищення ефективності застосування авіації та систематичні зміни для модернізації цього напрямку.

Окремо обговорили й інші напрями співпраці, зокрема ремонт і модернізацію радарів, постачання протиповітряних та крилатих ракет, підсумував Федоров.

