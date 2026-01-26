Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гроші на вирішення соціально-побутових питань: як військовому отримати додаткову виплату у 2026 році

військовослужбовці, ЗСУ
Матеріальна допомога військовослужбовцям у 2026 році: розмір та умови отримання. / Сухопутні війська ЗСУ

Окрім щомісячного забезпечення, кожен військовослужбовець ЗСУ має право на одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. У 2026 році правила нарахування та підстави для виплат чітко регламентовані Міноборони, щоб підтримка вчасно доходила до тих, хто її найбільше потребує.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Яким буде розмір виплати?

Сума допомоги не є фіксованою для всіх — вона індивідуальна і дорівнює вашому місячному грошовому забезпеченню.

До розрахунку включаються:

  • посадовий оклад та оклад за званням; 
  • надбавка за вислугу років: 
  • щомісячні додаткові види виплат (крім одноразових винагород).

Як зазначають у відомстві: "Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань є окремим видом забезпечення... який може надаватися один раз на рік".

Хто має право на допомогу?

Виплата надається за наявності конкретних життєвих обставин. Основні підстави включають:

  • отримання інвалідності через поранення під час захисту Батьківщини або тривале лікування (понад 30 днів поспіль) після травм; 
  • поранення (тяжкі травми, каліцтва) дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця, пов’язаного з військовою агресією РФ проти України;
  • народження дитини (або її усиновлення), а також смерть близьких родичів (дружини/чоловіка, дітей, батьків); 
  • допомога надається у разі лікування онкології (для військового або членів сім'ї), туберкульозу, ВІЛ/СНІДу чи гепатитів B і C.

Крім того на виплату можуть претендувати рідні військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти (крім тих, хто здався добровільно).

У відомстві наголошують: "Виплата здійснюється з урахуванням наявного фонду грошового забезпечення та виключно за підставами, визначеними дорученням Міністра оборони".

Як правильно оформити виплату?

Процес отримання допомоги максимально спрощений, але потребує уважності до документів.

  • військовослужбовець пише рапорт на ім'я свого командира; 
  • до рапорту обов’язково додаються документи, що підтверджують підставу (медичні довідки, свідоцтва про народження чи смерть, виписки з ВЛК тощо); 
  • виплата проводиться після підписання відповідного наказу по частині в межах наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі.

Важливо: якщо у 2025 році подія сталася у грудні, але ви не встигли отримати допомогу, ви можете реалізувати це право у 2026 році.

Раніше Міністерство оборони роз’яснило структуру щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців та порядок нарахування “бойових” виплат.

Автор:
Тетяна Ковальчук