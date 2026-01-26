Гроші на вирішення соціально-побутових питань: як військовому отримати додаткову виплату у 2026 році

Окрім щомісячного забезпечення, кожен військовослужбовець ЗСУ має право на одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. У 2026 році правила нарахування та підстави для виплат чітко регламентовані Міноборони, щоб підтримка вчасно доходила до тих, хто її найбільше потребує.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Яким буде розмір виплати?

Сума допомоги не є фіксованою для всіх — вона індивідуальна і дорівнює вашому місячному грошовому забезпеченню.

До розрахунку включаються:

посадовий оклад та оклад за званням;

надбавка за вислугу років:

щомісячні додаткові види виплат (крім одноразових винагород).

Як зазначають у відомстві: "Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань є окремим видом забезпечення... який може надаватися один раз на рік".

Хто має право на допомогу?

Виплата надається за наявності конкретних життєвих обставин. Основні підстави включають:

отримання інвалідності через поранення під час захисту Батьківщини або тривале лікування (понад 30 днів поспіль) після травм;

поранення (тяжкі травми, каліцтва) дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця, пов’язаного з військовою агресією РФ проти України ;



проти України народження дитини (або її усиновлення), а також смерть близьких родичів (дружини/чоловіка, дітей, батьків);

народження дитини (або її усиновлення), а також смерть близьких родичів (дружини/чоловіка, дітей, батьків); допомога надається у разі лікування онкології (для військового або членів сім'ї), туберкульозу, ВІЛ/СНІДу чи гепатитів B і C.

Крім того на виплату можуть претендувати рідні військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти (крім тих, хто здався добровільно).

У відомстві наголошують: "Виплата здійснюється з урахуванням наявного фонду грошового забезпечення та виключно за підставами, визначеними дорученням Міністра оборони".

Як правильно оформити виплату?

Процес отримання допомоги максимально спрощений, але потребує уважності до документів.

військовослужбовець пише рапорт на ім'я свого командира;

до рапорту обов’язково додаються документи, що підтверджують підставу (медичні довідки, свідоцтва про народження чи смерть, виписки з ВЛК тощо);

виплата проводиться після підписання відповідного наказу по частині в межах наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого у кошторисі.

Важливо: якщо у 2025 році подія сталася у грудні, але ви не встигли отримати допомогу, ви можете реалізувати це право у 2026 році.

