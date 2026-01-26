Запланована подія 2

Читати українською

Деньги на решение социально-бытовых вопросов: как военному получить дополнительную выплату в 2026 году

военнослужащие, ВСУ
Материальная помощь военнослужащим в 2026 г.: размер и условия получения. / Сухопутные войска ВСУ

Помимо ежемесячного обеспечения каждый военнослужащий ВСУ имеет право на единовременную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2026 году правила начисления и основания для выплат четко регламентированы Минобороны, чтобы поддержка вовремя доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каков будет размер выплаты?

Сумма пособия не фиксирована для всех — она индивидуальна и равна вашему месячному денежному обеспечению.

В расчет включаются:

  • должностной оклад и оклад по званию;
  • надбавка за выслугу лет:
  • ежемесячные дополнительные виды выплат (кроме единовременных вознаграждений).

Как отмечают в ведомстве: "Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов является отдельным видом обеспечения... может предоставляться один раз в год".

Кто имеет право на помощь?

Выплата дается при наличии конкретных жизненных обстоятельств. Основные основания включают:

  • получение инвалидности из-за ранения при защите Родины или длительное лечение (более 30 дней подряд) после травм;
  • ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (супруга), детей или родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией РФ против Украины ;
  • рождение ребенка (или его усыновление), а также смерть близких родственников (супруги/супруга, детей, родителей);
  • помощь оказывается при лечении онкологии (для военного или членов семьи), туберкулеза, ВИЧ/СПИДа или гепатитов B и C.

Кроме того на выплату могут претендовать родные военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести (кроме сдавшихся добровольно).

В ведомстве подчеркивают: "Выплата производится с учетом имеющегося фонда денежного довольствия и исключительно по основаниям, определенным поручением Министра обороны".

Как правильно оформить выплату?

Процесс получения помощи максимально упрощен, но требует внимательности к документам.

  • военнослужащий пишет рапорт по имени своего командира;
  • в рапорт обязательно прилагаются документы, подтверждающие основание (медицинские справки, свидетельства о рождении или смерти, выписки из ВЛК и т.п.);
  • выплата производится после подписания соответствующего приказа по части в пределах имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете.

Важно: если в 2025 году событие произошло в декабре, но вы не успели получить помощь, вы можете реализовать это право в 2026 году.

Ранее Министерство обороны разъяснило структуру ежемесячного денежного довольствия военнослужащих и порядок начисления "боевых" выплат.

Автор:
Татьяна Ковальчук