Деньги на решение социально-бытовых вопросов: как военному получить дополнительную выплату в 2026 году
Помимо ежемесячного обеспечения каждый военнослужащий ВСУ имеет право на единовременную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. В 2026 году правила начисления и основания для выплат четко регламентированы Минобороны, чтобы поддержка вовремя доходила до тех, кто в ней больше всего нуждается.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Каков будет размер выплаты?
Сумма пособия не фиксирована для всех — она индивидуальна и равна вашему месячному денежному обеспечению.
В расчет включаются:
- должностной оклад и оклад по званию;
- надбавка за выслугу лет:
- ежемесячные дополнительные виды выплат (кроме единовременных вознаграждений).
Как отмечают в ведомстве: "Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов является отдельным видом обеспечения... может предоставляться один раз в год".
Кто имеет право на помощь?
Выплата дается при наличии конкретных жизненных обстоятельств. Основные основания включают:
- получение инвалидности из-за ранения при защите Родины или длительное лечение (более 30 дней подряд) после травм;
-
ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (супруга), детей или родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией РФ против Украины ;
- рождение ребенка (или его усыновление), а также смерть близких родственников (супруги/супруга, детей, родителей);
- помощь оказывается при лечении онкологии (для военного или членов семьи), туберкулеза, ВИЧ/СПИДа или гепатитов B и C.
Кроме того на выплату могут претендовать родные военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести (кроме сдавшихся добровольно).
В ведомстве подчеркивают: "Выплата производится с учетом имеющегося фонда денежного довольствия и исключительно по основаниям, определенным поручением Министра обороны".
Как правильно оформить выплату?
Процесс получения помощи максимально упрощен, но требует внимательности к документам.
- военнослужащий пишет рапорт по имени своего командира;
- в рапорт обязательно прилагаются документы, подтверждающие основание (медицинские справки, свидетельства о рождении или смерти, выписки из ВЛК и т.п.);
- выплата производится после подписания соответствующего приказа по части в пределах имеющегося фонда денежного довольствия, предусмотренного в смете.
Важно: если в 2025 году событие произошло в декабре, но вы не успели получить помощь, вы можете реализовать это право в 2026 году.
Ранее Министерство обороны разъяснило структуру ежемесячного денежного довольствия военнослужащих и порядок начисления "боевых" выплат.