Биткоин поднялся до двухмесячного максимума: какая актуальная цена

Bitcoin впервые с 3 февраля превысил отметку в 78 000 долларов США, продемонстрировав рост на 3,8% до уровня 78 155 долларов США. Положительная динамика обусловлена заявлением Ирана о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих перевозок, что снизило геополитические риски.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

На этом фоне другие цифровые активы укрепились: Ethereum вырос на 3,3%, а XRP — на 2,4%.

Мэтт Мена, старший криптостратег 21shares, отметил: "Открытие Ормузского пролива – это сигнал о снижении рисков, которого ждали мировые рынки. Устранив одно из важнейших геополитических препятствий в мире, Иран фактически разблокировал огромную волну ликвидности".

Несмотря на рост стоимости, на рынке деривативов сохраняются оборонительные настроения. Ставки финансирования для бессрочных фьючерсных контрактов негативны, а трейдеры покупают опционы пут для защиты от возможного падения цены до уровней 60 000 и 50 000 долларов.

" Реальность такова, что рынку нужна ясность по Ормузскому проливу и устойчивые институциональные покупки, чтобы убежденно преодолеть этот диапазон. К тому времени направление остается непонятным ", - сказал Джаспер Де Маере, внебиржевой трейдер криптомаркетмейкера Wintermute

Дополнительными факторами поддержки стали: покупка компанией Strategy биткоинов на 2,6 млрд долларов за последние две недели; планы Charles Schwab запустить спотовую криптоторговлю и рекомендацию клиентам выделять до 8,8% портфеля на биткоин.

К моменту написания материала биткоин несколько снизился от утреннего показателя. Так на бирже Винанс ВТС стоил $77 983,84; Ethereum – 2443,11; Solana - $90,23; XRP - $1,33.

Напомним, 8 апреля стоимость биткоина достигла наивысшего уровня с 18 марта. Это произошло после того, как США и Иран договорились о первоначальном прекращении огня. Самая популярная криптовалюта подорожала на 4,9% до 72 738 долларов, после чего цена скорректировалась до 71 300 долларов.