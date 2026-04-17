Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Наличный курс:

USD

44,10

43,86

EUR

52,13

51,76

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Биткоин поднялся до двухмесячного максимума: какая актуальная цена

Биткоин снова подорожал / Shutterstock

Bitcoin впервые с 3 февраля превысил отметку в 78 000 долларов США, продемонстрировав рост на 3,8% до уровня 78 155 долларов США. Положительная динамика обусловлена заявлением Ирана о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих перевозок, что снизило геополитические риски.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

На этом фоне другие цифровые активы укрепились: Ethereum вырос на 3,3%, а XRP — на 2,4%.

Мэтт Мена, старший криптостратег 21shares, отметил: "Открытие Ормузского пролива – это сигнал о снижении рисков, которого ждали мировые рынки. Устранив одно из важнейших геополитических препятствий в мире, Иран фактически разблокировал огромную волну ликвидности".

Несмотря на рост стоимости, на рынке деривативов сохраняются оборонительные настроения. Ставки финансирования для бессрочных фьючерсных контрактов негативны, а трейдеры покупают опционы пут для защиты от возможного падения цены до уровней 60 000 и 50 000 долларов.

" Реальность такова, что рынку нужна ясность по Ормузскому проливу и устойчивые институциональные покупки, чтобы убежденно преодолеть этот диапазон. К тому времени направление остается непонятным ", - сказал Джаспер Де Маере, внебиржевой трейдер криптомаркетмейкера Wintermute

Дополнительными факторами поддержки стали: покупка компанией Strategy биткоинов на 2,6 млрд долларов за последние две недели; планы Charles Schwab запустить спотовую криптоторговлю и рекомендацию клиентам выделять до 8,8% портфеля на биткоин.

К моменту написания материала биткоин несколько снизился от утреннего показателя. Так на бирже Винанс ВТС стоил $77 983,84; Ethereum – 2443,11; Solana - $90,23; XRP - $1,33.

курс биткоина 17 апреля 2026 года

Напомним, 8 апреля стоимость биткоина достигла наивысшего уровня с 18 марта. Это произошло после того, как США и Иран договорились о первоначальном прекращении огня. Самая популярная криптовалюта подорожала на 4,9% до 72 738 долларов, после чего цена скорректировалась до 71 300 долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук