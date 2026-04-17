Біткоїн піднявся до двомісячного максимуму: яка актуальна ціна

Bitcoin вперше з 3 лютого перевищив позначку 78 000 доларів США, продемонструвавши зростання на 3,8% до рівня 78 155 доларів США. Позитивна динаміка зумовлена заявою Ірану про повне відкриття Ормузької протоки для комерційних перевезень, що знизило геополітичні ризики.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

На цьому тлі інші цифрові активи також зміцнилися: Ethereum зріс на 3,3%, а XRP — на 2,4%.

Метт Мена, старший криптостратег 21shares, зазначив: "Відкриття Ормузької протоки – це сигнал про зниження ризиків, якого чекали світові ринки. Усунувши одну з найважливіших геополітичних перешкод у світі, Іран фактично розблокував величезну хвилю ліквідності".

Попри зростання вартості, на ринку деривативів зберігаються оборонні настрої. Ставки фінансування для безстрокових ф'ючерсних контрактів є негативними, а трейдери купують опціони пут для захисту від можливого падіння ціни до рівнів 60 000 та 50 000 доларів.

"Реальність така, що ринку потрібна ясність щодо Ормузької протоки та стійкі інституційні покупки, щоб переконано подолати цей діапазон. До того часу напрямок залишається незрозумілим", – сказав Джаспер Де Маере , позабіржовий трейдер криптомаркетмейкера Wintermute

Додатковими факторами підтримки стали: купівля компанією Strategy біткоїнів на 2,6 млрд доларів за останні два тижні; плани Charles Schwab запустити спотову криптоторгівлю та рекомендація клієнтам виділяти до 8,8% портфеля на біткоїн.

На момент написання матеріалу біткоїн дещо знизився від ранкового показника. Так на біржі Вinance ВТС коштував $77 983,84; Ethereum – 2 443,11; Solana — $90,23; XRP — $1,33.

Нагадаємо, 8 квітня вартість біткоїна досягла найвищого рівня з 18 березня. Це сталося після того, як США та Іран домовилися про початкове припинення вогню. Найпопулярніша криптовалюта подорожчала на 4,9% до 72 738 доларів, після чого ціна скоригувалася до 71 300 доларів.