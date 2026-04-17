До €10 000 на розвиток бізнесу: для жінок-агропідприємиць відкривається нова програма підтримки

жінки, теплиця
Для жінок-агропідприємиць відкривається нова програма / Freepik

В Україні стартував набір на програму менторської підтримки "Empowering Women in Agrifood GROW" (EWA GROW). Ініціатива спрямована на розвиток жіночого підприємництва в агропродовольчій сфері, включаючи стале сільське господарство, біотехнології, цифрові рішення та штучний інтелект.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

До участі запрошуються жінки-резиденти України віком від 18 років. Умови участі передбачають наявність бізнес-ідеї в агрофуд-секторі або власного бізнесу, зареєстрованого в Україні не більше ніж три роки тому. Кандидатки не повинні мати залученого фінансування чи грантів під цю ідею на суму понад €60 000 (2 550 000 грн).

У межах програми відберуть 10 учасниць. Протягом шести місяців вони отримуватимуть індивідуальну підтримку менторів, проходитимуть онлайн-тренінги та відвідуватимуть заходи в Києві. Програма покриває теми бізнес-стратегії, маркетингу та фінансового планування. Участь у проєкті безоплатна, а витрати на проїзд та проживання під час офлайн-заходів компенсуються.

За результатами фінального відбору найкращі проєкти отримають гранти:

  • перше місце — €10 000 (425 000 грн); 
  • друге місце — €5 000 (212 500 грн).

Заявки приймаються українською мовою до 23:59 26 квітня 2026 року через платформу "EIT Food". Програма реалізується акселератором "Radar Tech" за підтримки Європейського інституту інновацій та технологій (EIT).

Довідково

Програма EWA GROW 2026 року є четвертою хвилею ініціативи, яка одночасно реалізується у 12 країнах Європи. Метою проєкту є подолання гендерного розриву в агропромисловому комплексі та підтримка екологічних стартапів. За даними європейських досліджень, жіночі стартапи в агросекторі частіше орієнтовані на соціальну відповідальність та зменшення викидів вуглецю.

Раніше повідомлялося, що Україна приєднується до глобальної ініціативи WE Finance Code для розширення доступу до фінансування для жінок-підприємиць.

Автор:
Тетяна Ковальчук