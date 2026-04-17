До €10 000 на развитие бизнеса: для женщин-агропредпринимателей открывается новая программа поддержки

В Украине стартовал набор на программу менторской поддержки "Empowering Women in Agrifood GROW" (EWA GROW). Инициатива направлена на развитие женского предпринимательства в агропродовольственной сфере, включая устойчивое сельское хозяйство, биотехнологии, цифровые решения и искусственный интеллект.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

К участию приглашаются женщины-резиденты Украины от 18 лет. Условия участия предусматривают наличие бизнес-идеи в агрофуд-секторе или собственного бизнеса, зарегистрированного в Украине не более трех лет назад. Кандидатки не должны иметь привлеченного финансирования или грантов под эту идею на сумму свыше €60 000 (2550000 грн).

В рамках программы отберут 10 участников. В течение шести месяцев они будут получать индивидуальную поддержку менторов, проходить онлайн-тренинги и посещать мероприятия в Киеве. Программа охватывает темы бизнес-стратегии, маркетинга и финансового планирования. Участие в проекте бесплатное, а расходы на проезд и проживание во время офлайн-мероприятий компенсируются.

По результатам финального отбора лучшие проекты получат гранты:

первое место - €10 000 (425 000 грн);

второе место - €5 000 (212 500 грн).

Заявки принимаются на украинском языке до 23:59 26 апреля 2026 через платформу "EIT Food". Программа реализуется акселератором Radar Tech при поддержке Европейского института инноваций и технологий (EIT).

Справочно

Программа EWA GROW 2026 является четвертой волной инициативы, которая одновременно реализуется в 12 странах Европы. Целью проекта является преодоление гендерного разрыва в агропромышленном комплексе и поддержка экологических стартапов. По данным европейских исследований, женские стартапы в агросекторе чаще ориентированы на социальную ответственность и уменьшение выбросов углерода.

