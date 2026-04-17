Украина отсрочила выплаты по госдолгу до 2030 года: детали соглашения

Украина и Группа официальных кредиторов из стран G7 и Парижского клуба подписали Меморандум о взаимопонимании по отсрочке выплат по государственному и гарантированному государством долгу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Документ подписали Министр финансов Сергей Марченко и представители Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Нидерландов, Великобритании, США, а также Республики Корея.

Соглашение предусматривает перенесение платежей, которые должны быть уплачены в период с февраля 2026 года. Обслуживание и погашение долга было отсрочено до конца февраля 2030 года. Этот термин согласуется с программой Международного валютного фонда. После завершения этого периода, в 2035-2039 годах, Украина будет осуществлять выплаты равными полугодовыми платежами. Условия также подразумевают капитализацию процентов.

"Благодарен международным партнерам за конструктивную позицию и неизменную поддержку. Это решение критически важно для Украины, ведь позволяет существенно снизить долговую нагрузку на государственный бюджет. Отсрочка платежей создает возможность направить высвободившиеся финансовые ресурсы на первоочередные нужды государства", - отметил министр Марченко.

Подписание документа продолжает договоренности 2022 и 2023 годов и является частью международной финансовой поддержки Украины.

Напомним, по состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного долга составила 9042,7 млрд грн (213,3 млрд долл. США). За год этот показатель вырос на 29,5% в гривневом эквиваленте. Основной прирост долга (2,061 трлн. грн.) обусловлен привлечением долгосрочного льготного финансирования для нужд обороны и безопасности.