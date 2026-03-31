Государственный долг Украины сократился на 1,4 млрд гривен в феврале: основные показатели

Государственный долг в феврале сократился на $1,8 миллиарда / Freepik

По состоянию на 28 февраля 2026 г. общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины составил 9,21 трлн грн (213,18 млрд долл. США). За месяц зафиксировано уменьшение долга на 1,41 млрд в гривневом эквиваленте, при этом в долларовом эквиваленте на 1,8 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Структура и динамика задолженности

К концу февраля задолженность распределилась следующим образом:

  • внешний государственный долг - 6,93 трлн грн (75,25% от общей суммы);
  • внутренний государственный долг – более 2 трлн грн (21,82%);
  • гарантированный государством долг - 270,55 млрд грн (2,94%).

В феврале внешний долг снизился на 10,08 млрд грн, тогда как внутренний долг вырос на 16,97 млрд грн. Уменьшение общего показателя обусловлено плановыми выплатами по кредитам стран-партнеров и изменением обменных курсов валют.

Долговой портфель

Показатели долгового портфеля демонстрируют тенденцию к снижению стоимости и продлению сроков выплат.

"В годовом измерении долговой портфель стал дешевле и длиннее сроков погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе", — отметили в ведомстве.

Средневзвешенная ставка долга в феврале 2026 года составила 4,53%, что значительно меньше показателя февраля 2025 года (6,2%). Средний срок до погашения составляет 13,23 года.

Кредиторы и валютный склад

Большую часть долга (65,6%) составляют льготные ссуды от международных финансовых организаций и иностранных правительств. Доля государственных ценных бумаг на внутреннем рынке составляет 21,8%.

Валютная структура долга:

  • евро - 44,9%;
  • доллар - 22,5%;
  • гривна - 20,1%;
  • специальные права заимствования (СПЗ) – 8,5%;
  • другие валюты (йена, фунт, канадский доллар) - 3,1%.

Внутренние заимствования

В феврале Министерство финансов привлекло в бюджет 56,7 млрд грн из-за 12 аукционов по размещению ОВГЗ. Также был проведен switch-аукцион на 10 млрд грн для оптимизации структуры выплат.

По итогам 2025 года соотношение госдолга к ВВП зафиксировано на уровне 98,15%. Без учета кредитов ERA и долга перед РФ этот показатель составляет 86,3%.

Напомним, с таном на 31 января 2026 средневзвешенный срок до погашения государственного долга Украины увеличился до 13,29 года против 11,6 года в январе 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук