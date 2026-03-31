Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Державний борг України скоротився на 1,4 млрд гривень у лютому: основні показники

Державний борг у лютому скоротився на $1,8 мільярда / Freepik

Станом на 28 лютого 2026 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 9,21 трлн грн (213,18 млрд дол. США). Протягом місяця зафіксовано зменшення боргу на 1,41 млрд у гривневому еквіваленті, при цьому в доларовому еквіваленті на 1,8 млрд.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Структура та динаміка заборгованості

На кінець лютого заборгованість розподілилася наступним чином:

  • зовнішній державний борг — 6,93 трлн грн (75,25% від загальної суми); 
  • внутрішній державний борг — понад 2 трлн грн (21,82%);
  •  гарантований державою борг — 270,55 млрд грн (2,94%).

У лютому зовнішній борг зменшився на 10,08 млрд грн, тоді як внутрішній борг зріс на 16,97 млрд грн. Зменшення загального показника зумовлене плановими виплатами за кредитами країн-партнерів та зміною обмінних курсів валют.

Борговий портфель

Показники боргового портфеля демонструють тенденцію до зниження вартості та подовження строків виплат.

"У річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі", — зазначили у відомстві.

Середньозважена ставка боргу у лютому 2026 року склала 4,53%, що значно менше показника лютого 2025 року (6,2%). Середній строк до погашення наразі становить 13,23 року.

Кредитори та валютний склад

Більшу частину боргу (65,6%) складають пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та іноземних урядів. Частка державних цінних паперів на внутрішньому ринку становить 21,8%.

Валютна структура боргу:

  • євро — 44,9%; 
  • долар — 22,5%; 
  • гривня — 20,1%; 
  • спеціальні права запозичення (СПЗ) — 8,5%; 
  • інші валюти (єна, фунт, канадський долар) — 3,1%.

Внутрішні запозичення

У лютому Міністерство фінансів залучило до бюджету 56,7 млрд грн через 12 аукціонів із розміщення ОВДП. Також було проведено switch-аукціон на 10 млрд грн для оптимізації структури виплат.

За підсумками 2025 року співвідношення державного боргу до ВВП зафіксоване на рівні 98,15%. Без урахування кредитів ERA та боргу перед рф цей показник становить 86,3%.

Нагадаємо, станом на 31 січня 2026 року середньозважений строк до погашення державного боргу України збільшився до 13,29 року проти 11,6 року в січні 2025 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук