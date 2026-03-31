Державний борг України скоротився на 1,4 млрд гривень у лютому: основні показники

Станом на 28 лютого 2026 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 9,21 трлн грн (213,18 млрд дол. США). Протягом місяця зафіксовано зменшення боргу на 1,41 млрд у гривневому еквіваленті, при цьому в доларовому еквіваленті на 1,8 млрд.

Структура та динаміка заборгованості

На кінець лютого заборгованість розподілилася наступним чином:

зовнішній державний борг — 6,93 трлн грн (75,25% від загальної суми);

внутрішній державний борг — понад 2 трлн грн (21,82%);

гарантований державою борг — 270,55 млрд грн (2,94%).

У лютому зовнішній борг зменшився на 10,08 млрд грн, тоді як внутрішній борг зріс на 16,97 млрд грн. Зменшення загального показника зумовлене плановими виплатами за кредитами країн-партнерів та зміною обмінних курсів валют.

Борговий портфель

Показники боргового портфеля демонструють тенденцію до зниження вартості та подовження строків виплат.

"У річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування у середньостроковій перспективі", — зазначили у відомстві.

Середньозважена ставка боргу у лютому 2026 року склала 4,53%, що значно менше показника лютого 2025 року (6,2%). Середній строк до погашення наразі становить 13,23 року.

Кредитори та валютний склад

Більшу частину боргу (65,6%) складають пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та іноземних урядів. Частка державних цінних паперів на внутрішньому ринку становить 21,8%.

Валютна структура боргу:

євро — 44,9%;

долар — 22,5%;

гривня — 20,1%;

спеціальні права запозичення (СПЗ) — 8,5%;

інші валюти (єна, фунт, канадський долар) — 3,1%.

Внутрішні запозичення

У лютому Міністерство фінансів залучило до бюджету 56,7 млрд грн через 12 аукціонів із розміщення ОВДП. Також було проведено switch-аукціон на 10 млрд грн для оптимізації структури виплат.

За підсумками 2025 року співвідношення державного боргу до ВВП зафіксоване на рівні 98,15%. Без урахування кредитів ERA та боргу перед рф цей показник становить 86,3%.

Нагадаємо, станом на 31 січня 2026 року середньозважений строк до погашення державного боргу України збільшився до 13,29 року проти 11,6 року в січні 2025 року.