Український борг став дешевшим і довшим: що це означає для економіки

Станом на 31 січня 2026 року середньозважений строк до погашення державного боргу України збільшився до 13,29 року проти 11,6 року в січні 2025 року. Це рішення зменшує вартість обслуговування боргу та знижує ризики рефінансування, що зміцнює фінансову стабільність країни навіть під час війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінфіну.

Як Україна зменшує ризики рефінансування держборгу

5 березня 2026 року міністр фінансів Сергій Марченко у Парижі представив звіт ОЕСР про зміцнення фінансових ринків та інститутів для відновлення України. Він наголосив, що навіть під час війни фінансова система залишається стійкою завдяки зваженій політиці уряду та міжнародній підтримці, а управління державним боргом проводиться відповідально для мінімізації довгострокових ризиків.

У річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування в середньостроковій перспективі. Станом на 31 січня 2026 року середньозважена ставка державного боргу знизилася до 4,51% порівняно з 4,55% у грудні 2025 року та 5,0% у січні 2025 року. Водночас середньозважений строк до погашення становив 13,29 року проти 11,6 року в січні 2025 року.

У 2025 році успішно завершено реструктуризацію ВВП-варантів: 24 грудня за підтримки 99,06% інвесторів вони були обміняні на нові єврооблігації та повністю анульовані. Це підвищило передбачуваність державного бюджету, зміцнило боргову стійкість і усунуло ризик виплат у 2025–2041 роках на суму приблизно 20 млрд доларів США.

Внутрішні державні облігації залишаються другим за величиною джерелом фінансування держбюджету після кредитів ERA, забезпечених майбутніми доходами від заморожених російських активів. Навіть у умовах війни Україна продовжує розвивати ринок, зокрема через switch-аукціони на платформі Bloomberg, що підвищує ліквідність і подовжує строки запозичень.

За словами Міністра фінансів, рекомендації ОЕСР значною мірою узгоджуються зі стратегічними цілями Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2026–2028 роки.

Нагадаємо, що у 2025 році була затверджена Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2026–2028 роки. Вона передбачає три основні напрямки:

Збільшення частки грантів та інших джерел неборгового фінансування для забезпечення стабільного фінансування державного бюджету. Зниження боргових ризиків шляхом оптимізації структури боргу, подовження строків його погашення та зменшення вартості обслуговування. Підтримка взаємин з інвесторами та розвиток внутрішнього ринку державних облігацій як інструменту економічного відновлення країни.

За оцінками аналітиків KSE, державний борг України, який у листопаді 2025 року досяг $197,4 млрд, за прогнозом, стабілізується на рівні близько 81% ВВП у 2026 році та знизиться до приблизно 77% у 2028 році.

Інфляція, що зменшилася до 8% наприкінці 2025 року, у 2026 році може сповільнитися до близько 7,4%, тоді як курс гривні, за прогнозом, поступово девальвує до близько 44 грн/дол. США наприкінці 2026 року