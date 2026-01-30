Майже $160 млрд міжнародної підтримки дозволять Україні профінансувати бюджет до 2028 року — KSE

Майже $160 млрд міжнародних грантів і кредитів, які Україна може отримати у 2026–2028 роках, дозволяють повністю забезпечити фінансування державного бюджету до 2028 року попри рекордні воєнні видатки.

Як інформує Delo.ua, про це йдеться у випуску Ukraine Macroeconomic Handbook за перший квартал 2026 року, опублікованому Kyiv School of Economics.

За оцінками аналітиків, ключову роль відіграють нові зобов’язання міжнародних партнерів, зокрема кредит ЄС на €90 млрд, очікувана нова програма МВФ, а також фінансування в межах наступної багаторічної фінансової рамки Євросоюзу.

Сукупний дефіцит бюджету України у 2026–2028 роках прогнозується на рівні $113,2 млрд, тоді як підтверджені та ймовірні джерела фінансування становлять $112,2 млрд.

Високі бюджетні потреби зумовлені насамперед оборонними та безпековими видатками, які досягнуть піку у 2026 році на рівні близько $103 млрд.

Водночас нове зовнішнє фінансування, включно з €30 млрд макрофінансової допомоги ЄС та частиною €60 млрд фонду ЄС для розвитку оборонно-промислового потенціалу України, суттєво скорочує фіскальний розрив у $65 млрд, раніше визначений МВФ для 2026–2029 років.

Міжнародна підтримка також пом’якшує вплив структурного торговельного дефіциту, який у 2025 році, за оцінками, сягнув $49 млрд. Очікується, що нові надходження від партнерів дозволять покрити зовнішні фінансові потреби та забезпечити накопичення майже $25 млрд міжнародних резервів у 2025–2028 роках, збільшивши їх обсяг до близько $82 млрд наприкінці 2028 року.

Зростання реального ВВП України у 2025 році KSE Institute оцінює на рівні 1,9%, відзначаючи негативний вплив атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас завдяки новому фінансуванню з боку ЄС прогноз зростання у 2026 році підвищено до 3,2%, а у післявоєнний період економіка може зростати приблизно на 5% щороку.

Державний борг України, який у листопаді 2025 року досяг $197,4 млрд, за прогнозом, стабілізується на рівні близько 81% ВВП у 2026 році та знизиться до приблизно 77% у 2028 році. Інфляція, що зменшилася до 8% наприкінці 2025 року, у 2026 році може сповільнитися до близько 7,4%, тоді як курс гривні, за прогнозом, поступово девальвує до близько 44 грн/дол. США наприкінці 2026 року.