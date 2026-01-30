Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,06

42,92

EUR

51,48

51,25

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти $160 млрд международной поддержки позволят Украине профинансировать бюджет к 2028 году

доллары США
Финансирование партнеров существенно снижает макроэкономические риски Украины / Freepik

Почти $160 млрд международных грантов и кредитов, которые Украина может получить в 2026–2028 годах, позволяют полностью обеспечить финансирование государственного бюджета до 2028 года, несмотря на рекордные военные расходы.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в выпуске Ukraine Macroeconomic Handbook за первый квартал 2026 года, опубликованном Kyiv School of Economics.

По оценкам аналитиков, ключевую роль играют новые обязательства международных партнеров, в том числе кредит ЕС на €90 млрд, ожидаемая новая программа МВФ, а также финансирование в рамках предстоящей многолетней финансовой рамки Евросоюза.

Совокупный дефицит бюджета Украины в 2026-2028 годах прогнозируется на уровне $113,2 млрд, в то время как подтвержденные и вероятные источники финансирования составляют $112,2 млрд.

Высокие бюджетные нужды обусловлены прежде всего оборонными и расходами безопасности, которые достигнут пика в 2026 году на уровне около $103 млрд.

В то же время новое внешнее финансирование, включая €30 млрд макрофинансовой помощи ЕС и часть €60 млрд фонда ЕС для развития оборонно-промышленного потенциала Украины, существенно сокращает фискальный разрыв в $65 млрд, ранее определенный МВФ для 2026-2029 годов.

Международная поддержка также смягчает влияние структурного торгового дефицита, который в 2025 году, по оценкам, достиг $49 млрд. Ожидается, что новые поступления от партнеров позволят покрыть внешние финансовые потребности и обеспечить накопление почти $25 млрд международных резервов в 2025–2028 годах при 2008 году.

Рост реального ВВП Украины в 2025 KSE Institute оценивает на уровне 1,9%, отмечая негативное влияние атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время, благодаря новому финансированию со стороны ЕС прогноз роста в 2026 году повышен до 3,2%, а в послевоенный период экономика может расти примерно на 5% ежегодно.

Государственный долг Украины, который в ноябре 2025 года достиг $197,4 млрд, по прогнозу стабилизируется на уровне около 81% ВВП в 2026 году и снизится до примерно 77% в 2028 году. Инфляция, уменьшившаяся до 8% в конце 2025 года, в 2026 году может замедлиться до около 7,4%, тогда как курс гривны, по прогнозу, постепенно девальвирует около 44 грн/долл. США в конце 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко