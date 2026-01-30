Почти $160 млрд международной поддержки позволят Украине профинансировать бюджет к 2028 году

Почти $160 млрд международных грантов и кредитов, которые Украина может получить в 2026–2028 годах, позволяют полностью обеспечить финансирование государственного бюджета до 2028 года, несмотря на рекордные военные расходы.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в выпуске Ukraine Macroeconomic Handbook за первый квартал 2026 года, опубликованном Kyiv School of Economics.

По оценкам аналитиков, ключевую роль играют новые обязательства международных партнеров, в том числе кредит ЕС на €90 млрд, ожидаемая новая программа МВФ, а также финансирование в рамках предстоящей многолетней финансовой рамки Евросоюза.

Совокупный дефицит бюджета Украины в 2026-2028 годах прогнозируется на уровне $113,2 млрд, в то время как подтвержденные и вероятные источники финансирования составляют $112,2 млрд.

Высокие бюджетные нужды обусловлены прежде всего оборонными и расходами безопасности, которые достигнут пика в 2026 году на уровне около $103 млрд.

В то же время новое внешнее финансирование, включая €30 млрд макрофинансовой помощи ЕС и часть €60 млрд фонда ЕС для развития оборонно-промышленного потенциала Украины, существенно сокращает фискальный разрыв в $65 млрд, ранее определенный МВФ для 2026-2029 годов.

Международная поддержка также смягчает влияние структурного торгового дефицита, который в 2025 году, по оценкам, достиг $49 млрд. Ожидается, что новые поступления от партнеров позволят покрыть внешние финансовые потребности и обеспечить накопление почти $25 млрд международных резервов в 2025–2028 годах при 2008 году.

Рост реального ВВП Украины в 2025 KSE Institute оценивает на уровне 1,9%, отмечая негативное влияние атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время, благодаря новому финансированию со стороны ЕС прогноз роста в 2026 году повышен до 3,2%, а в послевоенный период экономика может расти примерно на 5% ежегодно.

Государственный долг Украины, который в ноябре 2025 года достиг $197,4 млрд, по прогнозу стабилизируется на уровне около 81% ВВП в 2026 году и снизится до примерно 77% в 2028 году. Инфляция, уменьшившаяся до 8% в конце 2025 года, в 2026 году может замедлиться до около 7,4%, тогда как курс гривны, по прогнозу, постепенно девальвирует около 44 грн/долл. США в конце 2026 года.