ВВП Украины в 2025 году вырос на 2,2%, несмотря на войну и кризис

В 2025 году ВВП Украины вырос на 2,2%, несмотря на атаки на энергетическую инфраструктуру и сложную логистику. Основными драйверами экономического роста стали внутренняя торговля, строительство и перерабатывающая промышленность, государственные программы поддержки бизнеса и международная помощь продолжают поддерживать экономику.

Экономика Украины в 2025 году продолжала функционировать в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру, усложненной логистики и высоких рисков безопасности. Несмотря на это, рост экономики оказался близок к прогнозируемым показателям и был поддержан положительной динамикой в ключевых секторах.

Самый весомый вклад в рост обеспечили внутренняя, прежде всего розничная, торговля, строительство и перерабатывающая промышленность. В частности, росли объемы производства оборонного назначения, фармацевтики, металлургии, строительных материалов и другой промышленной продукции.

Среди основных факторов, поддерживавших экономическую активность в 2025 году:

Государственные и международные программы поддержки бизнеса. Восстановление и развитие предпринимательства финансировалось, в частности, за счет международной финансовой помощи. По данным Министерства финансов, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели в 2025 году привлекли новые кредиты на сумму около 93,7 млрд грн, что почти соответствует показателю 2024 года.

Государственные и международные программы поддержки бизнеса. Восстановление и развитие предпринимательства финансировалось, в частности, за счет международной финансовой помощи. По данным Министерства финансов, в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели в 2025 году привлекли новые кредиты на сумму около 93,7 млрд грн, что почти соответствует показателю 2024 года.

Рост потребления домохозяйств. Повышение зарплат поддержало внутренний спрос. По расчетам work.ua, на 6 января 2026 года средняя номинальная зарплата по вакансиям выросла на 30,8% — до 27 530 грн, а средняя зарплата за резюме — на 39,9%, до 30 216 грн, по сравнению с началом 2025 года. Значительны капитальные расходы бюджета. Государство направляло средства на восстановление критической инфраструктуры, реализацию жилищных программ "Восстановление" и "Еселя", а также закупку отечественной продукции для оборонно-промышленного комплекса. По данным Госказначейства, по состоянию на 1 декабря 2025 г. капитальные расходы сводного бюджета выросли на 17,3% в годовом измерении. В то же время по программе "Еселя" в 2025 году были предоставлены льготные ипотечные кредиты на сумму более 14,8 млрд грн.

В течение года также продолжались структурные изменения в промышленности с ростом роли производств с более высокой добавленной стоимостью. По данным Госстата, за 11 месяцев 2025 г. доля машиностроения в структуре реализации промышленной продукции возросла до 9,1% против 5,7% в 2021 году.

Кроме того, фиксировался постепенный рост загруженности производственных мощностей. Самые высокие показатели, по данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2025 года, наблюдались в фармацевтическом производстве, мебельной промышленности, обработке древесины, а также в пищевой и текстильной отраслях.

В свою очередь, в сторону замедления динамики давили такие факторы, как:

массированные ракетные атаки РФ по объектам электрогенерации и, впервые за годы полномасштабной войны, по инфраструктуре добычи газа;

более низкий урожай отдельных культур из-за неблагоприятных погодных условий (в частности, по данным Минэкономики, наибольшее уменьшение — в масличных культурах: соя -26,9%, подсолнечник -15,8%, рапс -7,6%; сахарная свекла -13,9%; в то же время урожай зерновых собран более на 3%);

логистические сложности, прекращение транзита природного газа по трубопроводному транспорту, а также сужение спроса, в частности со стороны сельского хозяйства.

"В 2025 году среди ключевых видов экономической деятельности рост поддержали внутренняя торговля, строительство - благодаря проектам восстановления, а также перерабатывающая промышленность - в частности, производство оборонной продукции и металлургия. Важную роль сыграли государственные программы поддержки бизнеса и бюджетные инвестиции в восстановление критической инфраструктуры", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей.

