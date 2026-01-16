ВВП України у 2025 році зріс на 2,2% попри війну та кризу

У 2025 році ВВП України зріс на 2,2%, незважаючи на атаки на енергетичну інфраструктуру та складну логістику. Основними драйверами економічного зростання стали внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість, а державні програми підтримки бізнесу та міжнародна допомога продовжують підтримувати економіку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Економіка України показала зростання

Економіка України у 2025 році продовжувала функціонувати в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру, ускладненої логістики та високих безпекових ризиків. Попри це, зростання економіки виявилося близьким до прогнозованих показників і було підтримане позитивною динамікою в ключових секторах.

Найвагоміший внесок у зростання забезпечили внутрішня, насамперед роздрібна, торгівля, будівництво та переробна промисловість. Зокрема, зростали обсяги виробництва продукції оборонного призначення, фармацевтики, металургії, будівельних матеріалів та іншої промислової продукції.

Серед основних чинників, що підтримували економічну активність у 2025 році:

Державні та міжнародні програми підтримки бізнесу. Відновлення і розвиток підприємництва фінансувалися, зокрема, за рахунок міжнародної фінансової допомоги. За даними Міністерства фінансів, у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці у 2025 році залучили нові кредити на суму близько 93,7 млрд грн, що майже відповідає показнику 2024 року.

Значні капітальні видатки бюджету. Держава спрямовувала кошти на відновлення критичної інфраструктури, реалізацію житлових програм "єВідновлення" та "єОселя", а також закупівлю вітчизняної продукції для оборонно-промислового комплексу. За даними Держказначейства, станом на 1 грудня 2025 року капітальні видатки зведеного бюджету зросли на 17,3% у річному вимірі. Водночас за програмою "єОселя" у 2025 році було надано пільгові іпотечні кредити на суму понад 14,8 млрд грн.

Упродовж року також тривали структурні зміни у промисловості зі зростанням ролі виробництв із вищою доданою вартістю. За даними Держстату, за 11 місяців 2025 року частка машинобудування у структурі реалізації промислової продукції зросла до 9,1% проти 5,7% у 2021 році.

Крім того, фіксувалося поступове зростання завантаженості виробничих потужностей. Найвищі показники, за даними Держстату станом на 1 жовтня 2025 року, спостерігалися у фармацевтичному виробництві, меблевій промисловості, обробленні деревини, а також у харчовій та текстильній галузях.

В свою чергу, в бік уповільнення динаміки тиснули такі фактори, як:

масовані ракетні атаки рф по об’єктах електрогенерації та, вперше за роки повномасштабної війни, по інфраструктурі добування газу;

нижчий урожай окремих культур через несприятливі погодні умови (зокрема, за даними Мінекономіки найбільше зменшення — в олійних культурах: соя -26,9%, соняшник -15,8%, ріпак -7,6%; цукровий буряк -13,9%; водночас урожай зернових зібрано більше на 3%);

логістичні складнощи, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема з боку сільського господарства.

"У 2025 році серед ключових видів економічної діяльності зростання підтримали внутрішня торгівля, будівництво - завдяки проєктам відновлення, а також переробна промисловість - зокрема виробництво оборонної продукції та металургія. Важливу роль відіграли державні програми підтримки бізнесу та бюджетні інвестиції у відновлення критичної інфраструктури", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг України з "обмеженого дефолту" після того, як країна оголосила про домовленість з кредиторами щодо обміну ВВП-варантів.