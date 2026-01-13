Глобальна економіка демонструє несподівану стійкість: Світовий банк оновив прогноз ВВП

Світова економіка виявляється більш стійкою, ніж очікувалося. Прогнозується, що зростання ВВП у 2026 році дещо покращиться порівняно з прогнозами червня минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters посилаючись на звіт Світового банку "Глобальні економічні перспективи".

Очікується, що після показника у 2,7% у 2025 році темпи виробництва дещо зміняться до 2,6% у поточному році, а згодом знову повернуться до позначки 2,7% у 2027 році.

Головний економіст Світового банку Індерміт Гілл зазначає, що економічна система стає дедалі стійкішою до політичної невизначеності, хоча цей динамізм не може тривати вічно без ризику для державних фінансів.

Драйвери зростання

Близько двох третин позитивного перегляду глобальних прогнозів забезпечують Сполучені Штати, чия економіка демонструє кращу динаміку, ніж передбачалося. Попри торговельні перебої через тарифну політику, ВВП США у 2026 році має зрости на 2,2%.

Цьому сприятимуть значні податкові пільги, які нівелюють негативний вплив мит на обсяги споживання та інвестицій.

Хоча початок 2025 року був позначений ажіотажним імпортом для обходу тарифів, стабілізація внутрішньої політики дозволила США зберегти роль головного локомотива світового зростання.

Нерівномірність розвитку та загроза стагнації

Попри загальний оптимізм, Світовий банк застерігає від надмірної концентрації капіталу в розвинених країнах.

Поточне десятиліття ризикує стати найслабшим за темпами зростання з 1960-х років, що недостатньо для подолання крайньої бідності. Наразі чверть країн, що розвиваються, мають доходи на душу населення нижчі, ніж до пандемії.

Така нерівність створює загрозу довгострокової стагнації та безробіття в найбідніших регіонах світу, які залишаються відрізаними від глобального відновлення.

Уповільнення економіки Китаю та регіональні прогнози

Економічна активність Китаю поступово охолоджується: прогнозується уповільнення зростання з 4,9% у 2025 році до 4,4% у 2026 році. Навіть фіскальне стимулювання та переорієнтація експорту на ринки поза межами США не зможуть повністю зупинити цей тренд.

Аналогічне сповільнення очікує і єврозону, де темпи зростання впадуть до 0,9% через зміну торговельних відносин з Америкою, хоча оборонні видатки можуть частково підтримати європейську економіку в майбутньому.

Японія також демонструє стагнацію на рівні 0,8%, що зумовлено слабким внутрішнім попитом після сплеску експортної активності.

Нагадаємо, Європейський центральний банк в кінці минулого року ухвалив рішення залишити облікові ставки без змін. Регулятор переглянув свої очікування щодо економічного підйому та темпів інфляції у бік збільшення.