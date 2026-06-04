Картки замість банкнот: українці провели безготівкових операцій на понад 1,2 трлн грн

У першому кварталі 2026 року українці провели безготівкові операції на 1,23 трлн грн. Стрімка відмова від паперових грошей та перехід на розрахунки смартфонами збільшили суму безготівкових платежів на 14,8% порівняно з минулим роком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Загальні показники та динаміка

Загальна кількість карткових транзакцій в Україні та за її межами (включаючи зняття готівки) склала 2 300 млн одиниць на суму 1,83 трлн грн. Торік за аналогічний період було зафіксовано 2,19 млрд операцій на суму 1,65 трлн грн.

У безготівковому сегменті зафіксовано такі результати:

кількість транзакцій досягла 2,21 млрд одиниць, збільшившись на 5,9%;

сума операцій зросла на 14,8% порівняно з першим кварталом 2025 року.

Частка безготівкових платежів у загальній масі карткових транзакцій зросла до 96% за кількістю та до 67,3% за сумою. Минулого року ці фінансові маркери становили 95,2% та 65,2% відповідно.

Де українці витрачають гроші?

Найбільша частка безготівкових оплат припадає на торговельну та сервісну мережі — 74,3% за кількістю та 52,3% за сумою. У магазинах громадяни здійснили 1,64 млрд операцій на 644,1 млрд грн. Перекази між картками зайняли чверть від загальної суми (25,3%) та 7,2% від кількості. Оплата товарів і послуг в інтернеті склала 16,9% за сумою та 14,5% за кількістю.

Середня сума однієї операції помітно зросла:

розрахунки в торговельних мережах — 393 грн проти 344 грн у першому кварталі торік;

перекази з картки на картку — 1 968 грн проти 1 845 грн;

покупки в мережі інтернет — 654 грн проти 580 грн.

Розвиток платіжної інфраструктури

Мережа POS-терміналів у березні зросла на 1% порівняно з початком року і налічує 563,4 тисячі одиниць, а кількість пунктів продажу з розрахунками картками збільшилася на 6,6% до 654,5 тисячі. Банкоматна мережа стабільна — 15,7 тисячі пристроїв.

Загальна кількість випущених карток в Україні досягла 151,7 млн одиниць, проте кількість щомісячно активних карток знизилася на 6,2% до 61,4 млн. Це пов'язано із завершенням державних соціальних виплат "Зимова Підтримка" та "Тепла зима".

Понад 57,1% активних карток є безконтактними, а кількість токенізованих карток у гаджетах становить 20,6 млн одиниць (кожна третя активна картка). Через це операції з фізичним зчитуванням пластику впали до 1,5% за сумою, тоді як на безконтактні платежі смартфонами та картками припало 634,4 млрд грн проти 507,2 млрд грн торік.

Нагадаємо, у 2025 році кількість операцій з платіжними картками українських банків зросла на 10% і досягла 9,5 млрд транзакцій.

