Карточки вместо банкнот: украинцы провели безналичных операций более чем на 1,2 трлн грн

В первом квартале 2026 украинцы провели безналичные операции на 1,23 трлн грн. Стремительный отказ от бумажных денег и переход на расчеты смартфонами увеличили сумму безналичных платежей на 14,8% по сравнению с прошлым годом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Общие показатели и динамика

Общее количество карточных транзакций в Украине и за ее пределами (включая снятие наличных) составило 2 300 млн единиц на сумму 1,83 трлн грн. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 2,19 млрд операций на сумму 1,65 трлн грн.

В безналичном сегменте зафиксированы следующие результаты:

количество транзакций достигло 2,21 млрд единиц, увеличившись на 5,9%;

сумма сделок выросла на 14,8% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Доля безналичных платежей в общей массе карточных транзакций выросла до 96% по количеству и до 67,3% по сумме. В прошлом году эти финансовые маркеры составили 95,2% и 65,2% соответственно.

Где украинцы тратят деньги?

Наибольшая доля безналичных оплат приходится на торговую и сервисную сети – 74,3% по количеству и 52,3% по сумме. В магазинах граждане совершили 1,64 млрд сделок на 644,1 млрд грн. Переводы между картами заняли четверть от общей суммы (25,3%) и 7,2% от количества. Оплата товаров и услуг в интернете составила 16,9% по сумме и 14,5% по количеству.

Средняя сумма одной сделки заметно возросла:

расчеты в торговых сетях – 393 грн против 344 грн в первом квартале в прошлом году;

переводы с карты на карту - 1 968 грн против 1 845 грн;

покупки в сети интернет - 654 грн против 580 грн.

Развитие платежной инфраструктуры

Сеть POS-терминалов в марте выросла на 1% по сравнению с началом года и насчитывает 563,4 тысячи единиц, а количество пунктов продаж с расчетами карточками увеличилось на 6,6% до 654,5 тысячи. Банкоматная сеть стабильна – 15,7 тысячи устройств.

Общее количество выпущенных карточек в Украине достигло 151,7 млн единиц, однако количество ежемесячно активных карточек снизилось на 6,2% до 61,4 млн. Это связано с завершением государственных социальных выплат "Зимняя Поддержка" и "Теплая зима".

Более 57,1% активных карт являются бесконтактными, а количество токенизированных карт в гаджетах составляет 20,6 млн единиц (каждая третья активная карта). Поэтому операции с физическим считыванием пластика упали до 1,5% по сумме, тогда как на бесконтактные платежи смартфонами и карточками пришлось 634,4 млрд грн против 507,2 млрд грн в прошлом году.

Напомним, в 2025 году количество операций с платежными карточками украинских банков выросло на 10% и достигло 9,5 млрд транзакций.

