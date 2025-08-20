Безготівкові розрахунки в Україні сягнули 65% від загальної суми: нова статистика НБУ

Безготівкові платежі українців продовжують зростати. За перше півріччя 2025 року загальна кількість операцій з використанням платіжних карток (як безготівкових, так і з отримання готівки) сягнула 4,6 мільярда, а їхня сума перевищила 3,4 трильйона гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

З них безготівковими були 4,38 млрд операцій на загальну суму 2,22 трлн грн – це відповідно на 12,6% та на 11,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Понад 95% операцій із платіжними картками – безготівкові

За перше півріччя 2025 року частка безготівкових операцій зросла до 65,3% від загальної суми та 95,3% від загальної кількості транзакцій. Це більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли ці показники становили 64,5% та 94,6% відповідно.

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що в першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах – 73,9% та 49,9% відповідно.

Перекази "з картки на картку" в першому півріччі 2025 року становили менше десятини за кількістю (7,6%) та менше третини за сумою (27,4%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 16,1% за сумою та 13,8% за кількістю.

Середня сума однієї операції протягом січня – липня:

у торговельній та сервісній мережах – 342 грн (у першому півріччі 2024 року – 321 грн),

переказ "з картки на картку" – 1 835 грн (1 936 грн),

оплата товарів та послуг в інтернеті – 589 грн (543 грн).

Платіжна інфраструктура

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 7,9% (до 535,9 тис.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 10,1% (до 570,9 тис.).

Банкоматна мережа з початку року зменшилася на 1,2% та налічувала 15,5 тис. банкоматів.

За перше півріччя 2025 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 140,2 млн шт. Це на 6% більше порівняно з січнем цього року.

Зростає популярність безконтактних платежів

Надалі зростає популярність токенізованих платіжних карток в Україні. Їх кількість з початку року збільшилася на 8% (до 17,8 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток токенізованою є майже кожна третя (30,6%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. У першому півріччі цього року вона становила 2,8% за сумою та 2% за кількістю (у аналогічному періоді торік – 6,4% та 5,1% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума в першому півріччі 2025 року становила 1,08 трлн грн (у першому півріччі 2024 року – 854,6 млрд грн).

Раніше повідомлялось, що на 1 липня 2025 року сума готівки, яка перебувала в обігу в Україні, становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд грн).