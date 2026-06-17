Вже 1900 маркетів: "Аврора" відкрила в Україні 109 нових магазинів за п’ять місяців

Мережа мультимаркетів "Аврора" за перші п'ять місяців 2026 року відкрила 109 нових торгових точок. Станом на червень 2026 року компанія об'єднує 1900 магазинів на території України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів.

Ювілейний 1900-й магазин мережі розпочав роботу 8 червня у місті Стрий Львівської області. Торгова точка розміщена на другому поверсі торговельного центру. Її загальна площа становить 297 кв. м, торгова площа — 257 кв. м. Цей об'єкт працює у форматі "максі", який відрізняється збільшеною площею та розширеним переліком доступних товарів.

"Для нас "Аврора" вже давно переросла просто бізнес і цифри. Це робочі місця та опора для громад. Також ми постійно інвестуємо в українських виробників: даємо їм плече, на яке можна спертись, завдяки чому вони мають можливість масштабуватись й виходити на європейський рівень", — зазначив співзасновник мережі Тарас Панасенко.

Попри умови повномасштабної війни, підприємство продовжує відкривати об'єкти у прифронтових областях. На початку травня 2026 року у місті Суми запрацював один із найбільших маркетів мережі. Його загальна площа становить 1 407 кв. м, а площа торгового залу складає 853 кв. м.

Про "Аврору"

Компанія "Аврора" працює у форматі "one dollar store" та реалізує товари для дому, побутову хімію, косметичні засоби, одяг, іграшки та продукти. Окрім українського ринку, бренд розвиває діяльність за кордоном, де працює понад 60 магазинів Aurora в Румунії.

Підприємство входить до трійки найбільших представників роздрібної торгівлі в Україні. Протягом 2025 року компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 8,6 млрд грн податків і зборів, із цієї суми 931,3 млн грн склав податок на доходи фізичних осіб. За перший квартал 2026 року мережа сплатила 2,5 млрд грн податків, що на 19,4% перевищує фінансові показники за перший квартал 2025 року.

Крім того, "Аврора" у першому кварталі поточного року збільшила товарообіг до 16,1 млрд грн з ПДВ, що на 27% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.