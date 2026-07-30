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Акції Meta впали через зростання витрат на штучний інтелект

Meta
Акції Meta впали через зростання витрат на штучний інтелект / Depositphotos

Акції технологічного гіганта Meta Platforms впали на 7,5% після публікації квартального фінансового звіту. Причиною падіння стало стрімке зростання витрат на інфраструктуру штучного інтелекту, яке спричинило падіння вільного грошового потоку компанії на 91%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

У другому кварталі вільний грошовий потік Meta скоротився до $784 млн проти $8,5 млрд за аналогічний період минулого року. Загальні витрати зросли на 55% — до $42 млрд, а чистий прибуток впав на 14% і становив $15,8 млрд, що виявилося нижчим за прогнози аналітиків ($18,5 млрд).

Загальний виторг Meta за квартал незначно перевищив очікування ринку, однак прогноз компанії на наступний квартал ($61–64 млрд) виявився нижчим за середній прогноз Уолл-стріт у $63,1 млрд. Втрата капіталізації Meta після закриття торгів перевищила $100 млрд.

Незважаючи на реакцію ринку, головний виконавчий директор компанії Марк Цукерберг підтвердив намір продовжувати масштабне фінансування ШІ-розробок. Meta уточнила прогноз капітальних витрат на поточний рік до діапазону $37–40 млрд та підвищила очікування щодо загальних річних витрат до $96–99 млрд.

Основним напрямом інвестицій залишається розробка персональних ШІ-агентів для користувачів та бізнесу, а також розвиток власних мовних моделей серії Muse Spark і проєктів наступного покоління під кодовою назвою Watermelon.

Крім того, Meta розглядає можливість оренди своїх обчислювальних потужностей стороннім компаніям, зокрема веде переговори про угоду з лабораторією Anthropic обсягом до $10 млрд.

Нагадаємо, Meta може повторити проблеми Google через дорогі інвестиції в ШІ, оскільки різке зростання капітальних витрат створює суттєвий тиск на вільний грошовий потік компанії.

Автор:
Максим Кольц