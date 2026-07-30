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Акции Meta упали из-за роста затрат на искусственный интеллект

Meta
Акции Meta упали из-за роста затрат на искусственный интеллект / Depositphotos

Акции технологического гиганта Meta Platforms свалились на 7,5% после публикации квартального денежного отчета. Причиной падения стал стремительный рост затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта, повлекший за собой падение свободного денежного потока компании на 91%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Во втором квартале свободный денежный поток Meta сократился до $784 млн. против $8,5 млрд. за аналогичный период прошлого года. Общие расходы выросли на 55% — до $42 млрд, а чистая прибыль упала на 14% и составила $15,8 млрд, что оказалось ниже прогнозов аналитиков ($18,5 млрд).

Общая выручка Meta за квартал незначительно превысила ожидания рынка, однако прогноз компании на следующий квартал ($61–64 млрд) оказался ниже среднего прогноза Уолл-стрит в $63,1 млрд. Потеря капитализации Meta после закрытия торгов превысила $100 млрд.

Несмотря на реакцию рынка, главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг подтвердил намерение продолжать масштабное финансирование ИИ разработок. Meta уточнила прогноз капитальных затрат на текущий год до диапазона $37–40 млрд и повысила ожидания по общим годовым расходам до $96–99 млрд.

Основным направлением инвестиций остается разработка персональных ИИ-агентов для пользователей и бизнеса, а также развитие собственных языковых моделей серии Muse Spark и проектов следующего поколения под кодовым названием Watermelon.

Кроме того, Meta рассматривает возможность аренды своих вычислительных мощностей сторонним компаниям, в частности, ведет переговоры о соглашении с лабораторией Anthropic объемом до $10 млрд.

Напомним, Meta может повторить проблемы Google из-за дорогостоящих инвестиций в ИИ, поскольку резкий рост капитальных затрат оказывает существенное давление на свободный денежный поток компании.

Автор:
Максим Кольц