ChatGPT и Roblox окажутся под строжайшим контролем ЕС через 45 млн пользователей

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI и игровая платформа Roblox Corp. попадут под усиленный контроль со стороны Европейского Союза из-за превышения отметки в 45 миллионов ежемесячных активных пользователей в блоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Еврокомиссия планирует предоставить обеим американским компаниям статус "очень больших онлайн-платформ" (VLOP) в рамках Закона о цифровых услугах. Официальное решение ожидается уже в августе.

Статус VLOP налагает на компании строгие обязательства: они должны регулярно представлять отчеты о прозрачности, разрабатывать детальные планы по минимизации рисков и уплачивать ежегодный сбор Европейской комиссии. За нарушение норм DSA предусмотрены штрафы в размере до 6% от годовой глобальной выручки компании.

Закон направлен на защиту несовершеннолетних в интернете и противодействие вредоносному контенту. Roblox, ранее подвергавшийся критике из-за проблем с безопасностью детей, недавно усилил контроль над контактами несовершеннолетних и их доступом к играм.

Кроме того, компания расширяет рекламное направление, что потребует соблюдения новых требований DSA по прозрачности маркетинга для детской аудитории.

Применение жестких норм DSA уже вызвало негодование со стороны администрации президента США Дональда Трампа, обвинившей ЕС в цензуре американских компаний.

В рамках контроля над соблюдением DSA Еврокомиссия уже наложила ряд крупных штрафов. В частности, маркетплейс Alibaba получил штраф в размере €550 млн из-за ненадлежащей оценки рисков продажи опасных и контрафактных товаров.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС готовит ограничения для детей и запрет соцсетей до 13 лет, предусматривая полный запрет использования платформ без присмотра родителей.