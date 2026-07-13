Запрет соцсетей до 13 лет: ЕС готовит ограничения для детей

Европейский Союз готовится официально ограничить доступ несовершеннолетних в социальные сети. Брюссель предложит ввести "дату старта" пользования платформами, которая будет предусматривать полный запрет для детей младше 13 лет без присмотра родителей и постепенное открытие функций для старших подростков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, опубликованное в Financial Times.

"Социальные сети — это не игрушка. Так же, как мы не даем детям ключи от машины до получения прав и не разрешаем покупать алкоголь до определенного возраста, мы должны определить предел, с которого дети могут легально пользоваться соцсетями", — подчеркнула фон дер Ляен.

По ее словам, официальное предложение по внедрению поэтапного и постепенного доступа для разных возрастов Еврокомиссия презентует уже после лета.

Как будут работать новые ограничения

В настоящее время большинство крупных платформ формально требуют, чтобы пользователям было минимум 13 лет, возраст согласия на обработку персональных данных в ЕС, однако эти ограничения легко обойти. Чтобы решить эту проблему, Брюссель разрабатывает специальное приложение для верификации возраста, которое позволит подтверждать дату рождения без раскрытия личных данных самим платформам.

Предложенная реформа предусматривает:

До 13 лет: полный запрет на самостоятельное создание аккаунтов и пользование соцсетями (разрешено только под прямым наблюдением родителей или опекунов).

После 13 лет: постепенное открытие доступа. Уровень ограничений будет зависеть от того, смогут ли техгиганты доказать, что их контент и алгоритмы безопасны и адаптированы для подростков.

Европейские страны, в частности Франция, уже долгое время давят на Еврокомиссию из-за бездействия технологических компаний по защите детей от негативного влияния онлайн-среды. Ранее подобный радикальный запрет – но для подростков до 16 лет – первым в мире приняла Австралия.

Давление на Meta и TikTok усиливается

Параллельно с подготовкой новых ограничений ЕС усиливает текущее юридическое давление на владельцев платформ в рамках Закона о цифровых услугах. Только на прошлой неделе Еврокомиссия официально предупредила компанию Meta, что ее функции бесконечного скроллинга фильма в Facebook и Instagram нарушают правила безопасности, поскольку вредят ментальному здоровью детей. За подобные нарушения компаниям грозят гигантские штрафы – до 6% от их годового мирового оборота.

Технологические компании уверяют, что уже имеют инструменты защиты — например, подростковые аккаунты в Instagram с ограничением экранного времени. Однако регуляторы считают эти меры недостаточными и параллельно готовят еще один законопроект, защищающий детей от коммерческих финансовых ловушек в играх и приложениях.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ужесточает расследование против Meta из-за дизайна соцсетей, что вызывает зависимость у детей. Европейские регуляторы планируют выдвинуть Meta Platforms Inc. официальные обвинения в том, что интерфейсы и алгоритмы Facebook и Instagram намеренно оптимизированы для искусственного удержания внимания и формирования зависимости у несовершеннолетних.