Заборона соцмереж до 13 років: ЄС готує обмеження для дітей

Європейський Союз готується офіційно обмежити доступ неповнолітніх до соціальних мереж. Брюссель запропонує запровадити "дату старту" користування платформами, яка передбачатиме повну заборону для дітей віком до 13 років без нагляду батьків та поступове відкриття функцій для старших підлітків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, опубліковану у Financial Times.

"Соціальні мережі — це не іграшка. Так само, як ми не даємо дітям ключі від машини до отримання прав і не дозволяємо купувати алкоголь до певного віку, ми маємо визначити межу, з якої діти можуть легально користуватися соцмережами", — наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, офіційну пропозицію щодо впровадження поетапного та поступового доступу для різних вікових груп Єврокомісія презентує вже після літа.

Як працюватимуть нові обмеження

Наразі більшість великих платформ формально вимагають, щоб користувачам було щонайменше 13 років, вік згоди на обробку персональних даних в ЄС, проте ці обмеження легко обійти. Щоб вирішити цю проблему, Брюссель розробляє спеціальний додаток для верифікації віку, який дозволить підтверджувати дату народження без розкриття особистих даних самим платформам.

Запропонована реформа передбачає:

До 13 років: повна заборона на самостійне створення акаунтів і користування соцмережами (дозволено лише під прямим наглядом батьків або опікунів).

Після 13 років: поступове відкриття доступу. Рівень обмежень залежатиме від того, чи зможуть техгіганти довести, що їхній контент та алгоритми є безпечними та адаптованими для підлітків.

Європейські країни, зокрема Франція, вже тривалий час тиснуть на Єврокомісію через бездіяльність технологічних компаній щодо захисту дітей від негативного впливу онлайн-середовища. Раніше подібну радикальну заборону — але для підлітків до 16 років — першою у світі ухвалила Австралія.

Тиск на Meta та TikTok посилюється

Паралельно з підготовкою нових обмежень, ЄС посилює поточний юридичний тиск на власників платформ у межах Закону про цифрові послуги. Лише минулого тижня Єврокомісія офіційно попередила компанію Meta, що її функції нескінченного скролінгу стрічки у Facebook та Instagram порушують правила безпеки, оскільки шкодять ментальному здоров'ю дітей. За подібні порушення компаніям загрожують гігантські штрафи — до 6% від їхнього річного світового обороту.

Технологічні компанії натомість запевняють, що вже мають інструменти захисту — наприклад, підліткові акаунти в Instagram із обмеженням екранного часу. Проте регулятори вважають ці заходи недостатніми і паралельно готують ще один законопроєкт, який захищатиме дітей від комерційних фінансових пасток в іграх та додатках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС посилює розслідування проти Meta через дизайн соцмереж, що викликає залежність у дітей. Європейські регулятори планують висунути Meta Platforms Inc. офіційні звинувачення в тому, що інтерфейси та алгоритми Facebook та Instagram навмисно оптимізовані для штучного утримання уваги та формування залежності у неповнолітніх.