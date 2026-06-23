ЄС посилює розслідування проти Meta через дизайн соцмереж, що викликає залежність у дітей

Європейський Союз готується посилити розслідування проти компанії Meta Platforms Inc. Регулятори планують висунути попередні звинувачення в тому, що інтерфейси та алгоритми соцмереж Facebook та Instagram навмисно розроблені так, щоб викликати залежність у неповнолітніх користувачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих із ходом розслідування, Європейська комісія готує попередні висновки, де звинуватить Meta у використанні експлуататорських технік дизайну.

Офіційне розслідування було розпочато у травні 2024 року в межах Закону про цифрові послуги. Головна претензія європейських регуляторів — так званий "ефект кролячої нори", коли алгоритми платформ утримують увагу підлітків за допомогою безперервного потоку контенту, що загрожує їхньому ментальному здоров'ю.

Якщо Meta не зможе спростувати звинувачення або не запропонує дієвих інструментів для виправлення ситуації, їй загрожує колосальний штраф у розмірі до 6% від річного світового виторгу. Наразі офіційну дату оголошення висновків ще не призначено, а представники Meta та Єврокомісії відмовилися від коментарів.

Судові прецеденти та світовий тренд

Боротьба з деструктивним впливом соцмереж на дітей посилюється по всьому світу:

У Великій Британії та інших країнах розглядають запровадження жорстких обмежень на використання платформ підлітками за зразком заборон, які минулого року ввела Австралія.

У США проти Meta та інших техногігантів подано тисячі позовів від батьків та понад 1300 шкільних округів. Компанії звинувачують у провокуванні кризи психічного здоров'я серед молоді.

Подібні судові процеси в Америці вже приносять перші результати.На відміну від США, де суперечки вирішуються в судах, Євросоюз намагається діяти напряму через регуляторні механізми та закони типу DSA.

Нагадаємо, ЄС звинуватив Meta у допуску дітей до Instagram і Facebook. У межах окремого розслідування Єврокомісія дійшла висновку, що компанія Марка Цукерберга не забезпечила належної верифікації віку та не впровадила ефективних інструментів, які б заважали дітям віком до 13 років створювати акаунти на її платформах.