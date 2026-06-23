ЕС усиливает расследование против Meta из-за дизайна соцсетей, что вызывает зависимость у детей

Европейский Союз готовится ужесточить расследование против компании Meta Platforms Inc. Регуляторы планируют предъявить предварительные обвинения в том, что интерфейсы и алгоритмы соцсетей Facebook и Instagram специально разработаны так, чтобы вызвать зависимость у несовершеннолетних пользователей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ходом расследования, Европейская комиссия готовит предварительные выводы, где обвинит Meta в использовании эксплуататорских техник дизайна.

Официальное расследование было начато в мае 2024 г. в рамках Закона о цифровых услугах. Главная претензия европейских регуляторов - так называемый "эффект кроличьей норы", когда алгоритмы платформ удерживают внимание подростков с помощью непрерывного потока контента, угрожающего их ментальному здоровью.

Если Meta не сможет опровергнуть обвинения или не предложит действенных инструментов для исправления ситуации, ей грозит колоссальный штраф в размере до 6% годовой мировой выручки. Пока официальная дата объявления выводов еще не назначена, а представители Meta и Еврокомиссии отказались от комментариев.

Судебные прецеденты и мировой тренд

Борьба с деструктивным влиянием соцсетей на детей усиливается по всему миру:

В Великобритании и других странах рассматривается введение жестких ограничений на использование платформ подростками по образцу запретов, которые в прошлом году ввела Австралия.

В США против Meta и других техногигантов подано тысячи исков от родителей и более 1300 школьных округов. Компании обвиняют в провоцировании кризиса психического здоровья среди молодежи.

Подобные судебные процессы в Америке уже приносят первые результаты. В отличие от США, где споры разрешаются в судах, Евросоюз пытается действовать напрямую через регуляторные механизмы и законы типа DSA.

Напомним, ЕС обвинил Meta в допуске детей к Instagram и Facebook. В рамках отдельного расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что компания Марка Цукерберга не обеспечила надлежащей верификации возраста и не внедрила эффективные инструменты, которые мешали бы детям до 13 лет создавать аккаунты на ее платформах.