Великобритания полностью запретит соцсети для подростков до 16 лет

Правительство Великобритании официально объявило о намерении заблокировать доступ к социальным сетям для детей и подростков младше 16 лет. Эта инициатива призвана уменьшить время, которое дети проводят за экранами, защитить их от вредоносного контента и вернуть им нормальное детство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление британского Министерства по науке, инновациям и технологиям.

Законопроект планируют внести в парламент к Рождеству, а первые ограничения вступят в силу весной 2027 года. Решение было принято после масштабного национального обсуждения, которое собрало более 116 тысяч отзывов: 9 из 10 родителей поддержали такую возрастную планку.

Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что государство сознательно становится на сторону семей, поскольку технологические гиганты имели множество шансов самостоятельно обезопасить детей, но провалили эту задачу.

Какие платформы попадут под удар и что еще заблокируют

Для реализации этого шага Британия взяла за основу модель, ранее внедренную Австралией. Запрет распространится на все платформы, использующие алгоритмы новостной ленты и позволяющие пользователям взаимодействовать и публиковать собственный контент.

Новые правила регулирования предусматривают следующие меры:

Черный список приложений: ограничения коснутся Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. В то же время мессенджеры, такие как WhatsApp или Signal и музыкальные стриминги под запрет не попадут.

Более жесткие мероприятия на игровых сайтах: для подростков до 16 лет полностью заблокируют функции прямых трансляций и возможность общения с незнакомцами, в том числе и на геймерских платформах.

Комендантский час и ИИ: правительство изучает возможность введения ночного "комендантского часа" для приложений и принудительных пауз в бесконечном скроллинге для всех несовершеннолетних. Также подросткам до 18 лет полностью запретят доступ к ИИ-чат-ботам, имитирующим романтические или сексуальные отношения.

Контроль за исполнением закона возложат на британского медиарегулятора Ofcom, который разработает высокоэффективные системы проверки возраста пользователей. На практике это означает, что для регистрации на платформах подросткам придется документально подтверждать свое гражданство и возраст.

При этом наказывать за нарушение или попытки обойти систему планируют не детей, а именно технологические компании, которым будут грозить миллионные штрафы.

Напомним, в Канаде подготовили закон о запрете соцсетей до 16 лет и контроле ИИ. Канадское правительство представило в парламенте законопроект о цифровой безопасности, который закрывает доступ к соцсетям для детей, делая исключение только для тех платформ, которые смогут официально доказать соответствие строгим государственным стандартам безопасности.