Заборона соцмереж до 16 років та контроль ШІ: у Канаді готують новий закон

Канадський уряд представив у парламенті законопроєкт про цифрову безпеку, який передбачає заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років. Виняток зроблять лише для тих платформ, які зможуть підтвердити відповідність суворим державним стандартам безпеки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріали Reuters.

Окрім обмежень щодо соцмереж, документ має на меті зробити безпечнішим використання ШІ-чатботів. Для цього в країні планують створити спеціального цифрового регулятора, який розроблятиме та контролюватиме впровадження захисних стандартів для штучного інтелекту.

За порушення нових правил технологічним компаніям загрожуватимуть жорсткі санкції — штраф у розмірі 3% від їхнього глобального річного виторгу або до 10 мільйонів канадських доларів (близько 7,2 мільйона доларів США), залежно від того, яка сума виявиться більшою.

Причини реформи та реакція технологічних гігантів

Міністр у справах канадської ідентичності та культури Марк Міллер зазначив, що алгоритми соцмереж та ШІ-чатботів розроблені так, щоб максимально утримувати увагу користувачів. За його словами, вони шкодять здоровому дитячому розвитку та стають причиною тривожності, ізоляції і депресії у молоді, тому закон має повернути підлітків до реального спілкування та навчання.

Поштовхом до розробки цих правил також став нещодавній судовий позов проти компанії OpenAI від родин, які постраждали від одного з наймасовіших розстрілів у країні. Позивачі стверджують, що компанія знала з діалогів у ChatGPT про підготовку нападу зловмисником, але не попередила правоохоронців.

Поточна ситуація навколо ініціативи уряду супроводжується такими факторами:

Позиція бізнесу: представники Google та корпорації Meta заявили про готовність співпрацювати з урядом задля покращення безпеки, проте наразі детально аналізують текст законопроєкту. Компанії X та Snapchat поки утрималися від коментарів.

Тривалість впровадження: за оцінками урядовців, ухвалення закону парламентом може тривати близько року, а створення нового регулятора та запуск системи заберуть ще до 18 місяців після його підписання.

Світовий тренд: Канада переймає досвід Австралії, яка у грудні стала першою країною світу, що закрила соцмережі для підлітків до 16 років, через що компанії заблокували майже 5 мільйон підліткових акаунтів. Схожі обмеження зараз розглядають Франція, Данія, Польща, а Греція оголосила про запуск аналогічної заборони для дітей до 15 років з січня 2027 року.

Експерти зазначають, що канадський підхід є масштабнішим за австралійський. Замість простого блокування доступу, уряд прем'єр-міністра Марка Карні прагне повністю перебудувати цифрову екосистему для захисту дітей, одночасно поширюючи правила і на індустрію штучного інтелекту.

Нагадаємо, Apple розширює інструменти захисту дітей на тлі заборон соцмереж у світі. Американська корпорація розширює можливості батьківського контролю, щоб допомогти захистити дітей в інтернеті, а презентація нових функцій відбулася на тлі того, як уряди багатьох країн світу починають масово обмежувати або повністю забороняти використання соціальних мереж для неповнолітніх.