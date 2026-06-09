Apple розширює інструменти захисту дітей на тлі заборон соцмереж у світі

Американська корпорація Apple розширює можливості батьківського контролю, щоб допомогти захистити дітей в інтернеті. Презентація нових функцій відбулася на тлі того, як уряди багатьох країн світу починають масово обмежувати або повністю забороняти використання соціальних мереж для неповнолітніх.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Під час своєї щорічної конференції для розробників WWDC компанія Apple показала оновлені інструменти безпеки для iPhone та iPad. Вони дозволять батькам краще контролювати час використання пристроїв, встановлювати жорсткі ліміти на запуск конкретних додатків, обмежувати доступ до небажаного контенту та повністю перевіряти, з ким саме спілкується їхня дитина.

Нові функції почнуть з'являтися в операційних системах разом із масштабними оновленнями програмного забезпечення вже цієї осені.

Чому Apple змінює правила та як реагує світ

Технологічні гіганти зараз перебувають під потужним тиском з боку суспільства та політиків. Психологи та профільні дослідники дедалі частіше пов'язують безконтрольне перебування підлітків у соцмережах із серйозними ризиками для психічного здоров'я — від кібербулінгу та розладів харчової поведінки до випадків самогубств. В Apple зазначили, що оновлення мають допомогти сім'ям сформувати здорові цифрові звички відповідно до віку дитини.

Зараз у світі спостерігається глобальний тренд на обмеження інтернету для дітей:

Австралія у грудні стала першою у світі демократичною країною, яка законодавчо змусила компанії типу Meta, TikTok та Snap видалити зі своїх платформ усіх користувачів, яким ще не виповнилося 16 років.

Індонезія, Велика Британія, окремі штати Індії та кілька країн Євросоюзу вже запровадили або наразі активно обговорюють аналогічні вікові обмеження.

У США суди останніми місяцями винесли кілька знакових вердиктів проти відомих сервісів, що сильно підігріло публічну дискусію про шкоду соцмереж.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз офіційно заявив, що керівник Apple Тім Кук особисто телефонував йому для обговорення нових інструментів безпеки. За словами австралійського прем'єра, голова Apple підтвердив, що розробники компанії надихалися саме жорстким австралійським досвідом заборони соцмереж, а також власними тривалими дослідженнями впливу гаджетів на дитячу психіку.

Нагадаємо, Apple відкладає запуск штучного інтелекту Siri AI в ЄС через конфлікт із регуляторами. Розумний помічник, який презентували на тій же конференції, не з'явиться на смартфонах iPhone та планшетах iPad у країнах Євросоюзу через суворі вимоги місцевого Закону про цифрові ринки. Європейська комісія вважає, що Apple має надати стороннім розробникам такий самий прямий доступ до приватних даних користувачів, як і власному ШІ. Компанія категорично відмовилася йти на компроміс через загрозу безпеці інформації.