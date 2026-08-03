Власник горілчаного заводу "Гетьман" купує ТРЦ в Києві

Львівський підприємець Олег Баляш, який керує горілчаним заводом "Гетьман", планує придбати торгово-розважальний центр Smart Plaza Obolon у Києві. Це буде його другий ТРЦ у столиці, а вартість активу оцінюють у $20–40 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Forbes.

Антимонопольний комітет 30 липня дозволив компанії "Левітер", яка належить Баляшу, набути контроль над ТОВ "Барконд". Ця компанія володіє Smart Plaza Obolon на Оболонському проспекті, 19.

Наразі угоду ще не завершено. Директор "Левітера" Віктор Жук повідомив, що її планують закрити у вересні, однак суму не назвав.

За оцінкою співрозмовника Forbes на ринку нерухомості, торговий центр може коштувати $20–25 млн. Аналітики видання оцінюють його ринкову вартість у ширшому діапазоні — $20–40 млн.

Smart Plaza Obolon відкрили у січні 2019 року. Того ж року об’єкт придбала Dragon Capital, бенефіціарами компанії-власника ТРЦ є члени родини Томаша Фіали.

Загальна площа торгового центру становить 13 тис. кв. м, з яких понад 9 тис. кв. м здають в оренду. У ньому працюють більш як 35 магазинів, чотири ресторани та кафе, а також фітнес-клуб. Серед орендарів — "Сільпо", Rozetka, Sinsay, Eva і "Пузата Хата".

За даними співрозмовників видання, заповненість ТРЦ становить 100%. Виторг компанії "Барконд" у 2025 році зріс на 17%, до 133,7 млн грн, а за перший квартал 2026 року — ще на 9,6%, до 36,5 млн грн.

Баляш уже володіє торгово-розважальним центром Smart Plaza Polytech біля станції метро "Політехнічний інститут" у Києві. За словами Жука, два торгові центри мають понад половину однакових орендарів, тому покупець може прогнозувати доходи нового активу на кілька років.

Змінювати склад орендарів Smart Plaza Obolon після купівлі не планують. Значних кадрових змін у команді ТРЦ також не очікується.

Окрім Smart Plaza Polytech, Баляш володіє торговим центром "Опера Пасаж" у Львові та мережею магазинів "Шок" і "Крез". Він також є генеральним директором заводу "Гетьман".

Наразі Smart Plaza Obolon належить Dragon Capital родини Томаша Фіали. Покупцем виступає львівський підприємець Олег Баляш, якому належить компанія "Левітер". Саме вона отримала дозвіл АМКУ на набуття контролю над власником ТРЦ — компанією "Барконд".