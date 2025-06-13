Високий дохід і мізерна вакантність: які ТРЦ найстійкіші під час війни

Вакантність площ у торговельних центрах Києва все ще залишається вищою, аніж до війни.

Найбільше відвідувачів втратили під час повномасштабної війни регіональні та окружні торговельні центри, найбільш стресостійкими виявились торгові площі формату районного ТРЦ.

Про це, як передає Delo.ua, заявила під час виступу RAU Expo 2025 директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

За даними дослідження компанії, нинішня відвідуваність регіональних центрів (50 тисяч квадратних метрів) складає 315 тисяч осіб на тисячу кв. метрів, тоді як районного - в середньому 552 людини. Регіональний ТРЦ зазвичай більший за районний. Регіональні ТРЦ мають площу понад 50 000 квадратних метрів, тоді як районні, як правило, менші - 20-30 тис. кв.м.

На четвертий рік війни середня вакантність ТРЦ на ринку Києва складає 13%. У порівнянні з початком війни у лютому - травні 2022 року (17-21%) це кращий показник, проте тут у найбільшому програші також регіональні центри (вакантність 16%) - йдеться про такі ТРЦ, як Promenada center, "Атмосфера", "Мармелад". Тоді як районний формат має набагато кращий результат - у середньому 6% вільних площ.

Таким чином, за словами Євгенії Локтіонової, за час війни найбільшу стресостійкість проявили саме районні ТРЦ. "Тут вакантності майже немає, люди стабільно приходять і купують, конверсія висока і основні показники не змінюються вже четвертий рік поспіль. Це, зокрема ТРЦ Smart Plaza Polytech чи Smart Plaza Obolon", - пояснила вона.

Інфографіка: UTG

За її словами, важливими факторами стійкості виявились не тільки висока доступність, а й оптимальна пристосованість формату до реалій війни. У районному ТРЦ,окрім продуктового сегменту, обов'язково залучається fashion, магазин електроніки та дитячих товарів, спортклуб, кінотеатр, аптека.

Ще кращий результат, за словами Локтіонової, може дати синергія різних напрямків життєво необхідних потреб із торгівлею, навчанням та відпочинком. Це дозволяє зекономити багато сил і часу, щоб розподілити їх на більш важливі справи.

"У новому ТРЦ White Lines, який сьогодні виводиться на ринок, також запроваджуються поліклініка, дитячий садок та коворкінг. Ми назвали цей формат "до ТРЦ в капцях" - коли торгові площі під час проєктування з'єднані з житловим комплексом. І його мешканці зможуть не виходити на вулицю, а спускатись в галерею прямо в домашніх тапках", - зауважила директорка компанії UTG.

Орендні ставки в ТРЦ досягли довоєнних показників. Інфографіка: UTG

Тому, на відміну від регіонального, в районному форматі при підборі орендарів головна ставка робиться не на асортимент, а на якомога ширший набір послуг і товарів. Це дозволяє покривати найважливіші повсякденні потреби і зекономити час мешканцям такого ЖК і району.

"Живучість районних форматів довів ще карантин. Тоді стало зрозуміло, що якщо в тебе біля дому або прямо в домі є ТРЦ, який максимально закриває твої повсякденні потреби, це дуже полегшує життя. Така ж історія спостерігається і під час війни", - наголосила Локтіонова у коментарі Delo.ua.

Орендні ставки у ТРЦ станом на червень 2025 року

Динаміка орендних ставок ТРЦ позитивна. За останні півтора року ставки вирівнялись із довоєнними показниками.

У середньому оренда складає в столиці $32 на 100 кв. метрів, а це середня ставка в ТРЦ на початку 2022 року.

Найбільший виторг дають, за останніми дослідженнями, продовольчий сегмент, електроніка і аптечні товари.

Згідно з анонсами, на 2025 – 2027 роки у столиці заплановано відкриття торговельно-розважальних центрів на понад 250 00 кв. метрів.

Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві загострюється конкуренція між ТРЦ через надмір торговельних площ.